Τουρκία: Αβάσιμη, προκατειλημμένη η Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από ΗΠΑ

Ως αβάσιμους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τους ισχυρισμούς της Έκθεσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2024 που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ πριν δύο μέρες.

Η Τουρκία ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, βλέπει στην έκθεση, με ενότητες για σχεδόν 200 χώρες, μη ρεαλιστικές πληροφορίες και προκατειλημμένα σχόλια κατά της χώρας, «όπως και τα προηγούμενα χρόνια».

«Φέτος, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτήν την έκθεση, η οποία συντάχθηκε με βάση ισχυρισμούς άγνωστης προέλευσης και ομιλίες κύκλων που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Η χώρα μας, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, παρά τις πολύπλευρες και σοβαρές τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζει. Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούμε βάσει του δικαιώματός μας στην αυτοάμυνα στοχεύουν εξ ολοκλήρου σε τρομοκρατικά στοιχεία και στις δυνατότητες που χρησιμοποιούν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την επιμονή των ΗΠΑ σε ασυνεπείς ισχυρισμούς που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, ως σύμμαχος που γνωρίζει καλά το εύρος του δίκαιου και νόμιμου αγώνα μας ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας.» αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εκφράζει τη βαθύτατη της ανησυχία που η έκθεση δεν περιλαμβάνει επαρκή κάλυψη των συνεχιζόμενων απάνθρωπων επιθέσεων στη Γάζα, οι οποίες προκαλούν μεγάλο πλήγμα όχι μόνο στα θεμελιώδη δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και στις κοινές αξίες όλης της ανθρωπότητας.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμά πως αυτή η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι η εν λόγω έκθεση συντάχθηκε με πολιτικά κίνητρα, μακριά από αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

«Επαναλαμβάνουμε την έγκληση μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν στο δικό τους ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τερματίσουν τις συνεργασίες τους με τρομοκρατικές οργανώσεις και την πολιτική που έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα», καταλήγει.

