Βαθμολογία Formula 1: Ξέφυγε κι ας μην κέρδισε ο Φερστάπεν

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να είδε την… πλάτη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix του Μαϊάμι, ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τη διαφορά του από τους διώκτες του να αυξάνεται. Πλέον έφτασε τους 136 βαθμούς και είναι στο +35 από τον δεύτερο Σέρχιο Πέρες και στο +38 από τον τρίτο Σαρλ Λεκλέρ. Στους κατασκευαστές η Red Bull είναι στο +48 από τη δεύτερη Ferrari.

Βαθμολογία οδηγών

1 Mαξ Φερστάπεν 136

2 Σέρχιο Πέρες 101

3 Σαρλ Λεκλέρ 98

4 Κάρλος Σάινθ 85

5 Λάντο Νόρις 83

6 Όσκαρ Πιάστρι 41

7 Τζορτζ Ράσελ 37

8 Φερνάντο Αλόνσο 33

9 Λιούις Χάμιλτον 27

10 Γιούκι Τσουνόντα 14

11 Λανς Στρολ 9

12 Όλιβερ Μπέρμαν 6

13 Νίκο Χούλκενμπεργκ 6

14 Ντάνιελ Ρικιάρντο 5

15 Εστέμπαν Οκόν 1

16 Κέβιν Μάγκνουσεν 1

Βαθμολογία κατασκευαστών

1 Red Bull 237

2 Ferrari 189

3 McLaren 124

4 Mercedes 64

5 Aston Martin 42

6 RB 19

7 Haas 7

8 Alpine 1

9 Williams 0

10 Sauber 0

