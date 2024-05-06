Βαθμολογία Formula 1: Ξέφυγε κι ας μην κέρδισε ο Φερστάπεν

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να είδε την… πλάτη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix του Μαϊάμι, ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τη διαφορά του από τους διώκτες του να αυξάνεται. Πλέον έφτασε τους 136 βαθμούς και είναι στο +35 από τον δεύτερο Σέρχιο Πέρες και στο +38 από τον τρίτο Σαρλ Λεκλέρ. Στους κατασκευαστές η Red Bull είναι στο +48 από τη δεύτερη Ferrari.
Βαθμολογία οδηγών
1 Mαξ Φερστάπεν 136
2 Σέρχιο Πέρες 101
3 Σαρλ Λεκλέρ 98
4 Κάρλος Σάινθ 85
5 Λάντο Νόρις 83
6 Όσκαρ Πιάστρι 41
7 Τζορτζ Ράσελ 37
8 Φερνάντο Αλόνσο 33
9 Λιούις Χάμιλτον 27
10 Γιούκι Τσουνόντα 14
11 Λανς Στρολ 9
12 Όλιβερ Μπέρμαν 6
13 Νίκο Χούλκενμπεργκ 6
14 Ντάνιελ Ρικιάρντο 5
15 Εστέμπαν Οκόν 1
16 Κέβιν Μάγκνουσεν 1
Βαθμολογία κατασκευαστών
1 Red Bull 237
2 Ferrari 189
3 McLaren 124
4 Mercedes 64
5 Aston Martin 42
6 RB 19
7 Haas 7
8 Alpine 1
9 Williams 0
10 Sauber 0
