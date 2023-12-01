Πυρά κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού εξαπέλυσε σήμερα, Παρασκευή η λιβανέζικη πολιτοφυλακή, η Χεζμπολάχ, μετά την επανέναρξη των μαχών στη Γάζα και το τέλος της εκεχειρίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναφέρουν πως απάντησαν στα πυρά και κατέρριψαν αυτό που περιέγραψαν ως εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, λέει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοριακή πόλη Χούλα του νότιου Λιβάνου.

Πριν από την εβδομαδιαία παύση των μαχών στη Γάζα, περίπου εκατό άνθρωποι - κυρίως Λιβανέζοι μαχητές - σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συχνών ανταλλαγών πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων.

Η Χαμάς εκτόξευσε επίσης μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ, πυροδοτώντας συναγερμό σε πολλές πόλεις του κέντρου του Ισραήλ όπως στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.