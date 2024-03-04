Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα ικανοποιήσει τις «παραληρηματικές απαιτήσεις» της Χαμάς

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αξίωσε για ακόμη μια φορά παραχωρήσεις της Χαμάς προτού διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός κι επιστροφή περισσότερων από τους δεκάδες ομήρους που εξακολουθεί να κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχουμε, αλλά ας γίνει σαφές σε όλους σας τούτο — δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω όσον αφορά τις παραληρηματικές απαιτήσεις της Χαμάς», τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ, της πιο δεξιάς στην ιστορία της χώρας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Τελ Αβίβ χθες Κυριακή το βράδυ.

Το Ισραήλ δεν έστειλε αντιπροσωπεία διαπραγματευτών χθες Κυριακή στο Κάιρο, όπου συζητείται η ενδεχόμενη νέα ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Αντιπροσωπεία του Κινήματος Ισλαμικής Αντίστασης, ή Χαμάς, μετέβη πάντως στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Μεταξύ άλλων, η ισραηλινή κυβέρνηση απαιτεί να της επιδοθεί κατάλογος με τα ονόματα των ομήρων που κρατά η Χαμάς προτού δεχθεί να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς, στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

Κατά πληροφορίες, οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, υπάρχουν πελώριες διαφορές.

Ο κ. Νετανιάχου έκρινε πως είναι ακόμη πολύ πρόωρο να ειπωθεί αν θα συναφθεί συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως λένε πως ευελπιστούν οι Αμερικανοί.

Η κυβέρνησή του απαιτεί επίσης να διασαφηνιστεί πόσους παλαιστίνιους κρατούμενους αναμένει η Χαμάς να αφήσει ελεύθερους το Ισραήλ για κάθε όμηρο που θα παραδώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες δυτικών ΜΜΕ, το προσχέδιο της συμφωνίας που καταρτίστηκε από τους διαπραγματευτές και συζητείται τις τελευταίες εβδομάδες προβλέπει αναλογία 1:10, ότι δηλαδή θα αφεθούν σε «πρώτη φάση» ελεύθεροι 40 όμηροι και 400 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ακόμη πως δεν έχει λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις στις ανησυχίες της κυβέρνησής του και απέρριψε τη «διεθνή πίεση να τερματίσουμε τον πόλεμο» προτού επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Με ή χωρίς συμφωνία, «θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ως την ολοκληρωτική νίκη», επανέλαβε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.