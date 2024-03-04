Οι αρχές του Ιράν εκτελούν φερόμενο ως πράκτορα του Ισραήλ

Το ιρανικό σύστημα δικαιοσύνης εκτέλεσε άνδρα που καταδικάστηκε για επίθεση με drone με στόχο εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας στο κεντρικό Ιράν την περασμένη χρονιά, η οποία φέρεται να συνδεόταν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, μετέδωσαν χθες Κυριακή κρατικά ΜΜΕ.

Το πρόσωπο αυτό «σχεδίαζε να ανατινάξει συγκρότημα εργαστηρίων του υπουργείου Άμυνας στην Ισφαχάν, με καθοδήγηση πράκτορα της Μοσάντ», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ούτε το πότε εκτελέστηκε, ούτε το ποια ήταν η ταυτότητα του «τρομοκράτη», όπως τον χαρακτήρισε η κρατική τηλεόραση, αποσαφηνίστηκαν.

Τον Φεβρουάριο του 2023, το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωνε πως συνελήφθησαν οι «κυριότεροι» ύποπτοι για την επίθεση του τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχήματων.

Τον Ιανουάριο του 2023, σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψε drone, ενώ άλλα δύο ανατινάχθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον εγκατάστασης του υπουργείου Άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην επαρχία Ισφαχάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νυχτερινή επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, παρά μόνο ήσσονες ζημιές στην εγκατάσταση.

Αν και οι αρχές δεν αποκάλυψαν ποιες ήταν οι δραστηριότητες στην εγκατάσταση που έγινε στόχος, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA έκανε λόγο για «εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών».

Ιράν και Ισραήλ διεξάγουν επί χρόνια ακήρυκτο, μυστικό πόλεμο.

Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν —που το διαψεύδει— πως προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο και διαμηνύει πως θα το εμποδίσει με όλα τα μέσα. Το Ισραήλ επιδιώκει επίσης πάση θυσία να μειώσει την επιρροή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Η Τεχεράνη κατηγορεί με τη σειρά της το Ισραήλ πως βρίσκεται πίσω από σειρά δολιοφθορών και δολοφονιών με στόχο να τρωθεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Τον Αύγουστο, το Ιράν διαβεβαίωνε πως απέτρεψε «ιδιαίτερα περίπλοκο» σχέδιο, το οποίο απεργάστηκε κατ’ αυτό η Μοσάντ, με σκοπό να γίνει δολιοφθορά στην ιρανική βιομηχανία παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Τον Ιανουάριο, το ιρανικό σύστημα δικαιοσύνης ανακοίνωνε την εκτέλεση δι’ απαγχονισμού τεσσάρων μελών της κουρδικής μειονότητας που κατ’ αυτό επιδίδονταν σε κατασκοπεία επ’ ωφελεία του Ισραήλ.

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν την 23η Ιουλίου 2022 και κατηγορήθηκαν πως απεργάζονταν επίθεση σε κέντρο του υπουργείου Άμυνας στην Ισφαχάν, με άλλα λόγια την ίδια υπόθεση για την οποία εκτελέστηκε και το πέμπτο πρόσωπο.

Ωστόσο η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, κατήγγειλε πως οι «ομολογίες» των τεσσάρων αποσπάστηκαν με βασανιστήρια και υπογράμμισε πως η δίκη τους ήταν κάθε άλλο παρά δίκαιη.

Αν και η Τεχεράνη δεν ανακοινώνει τον αριθμό των εκτελέσεων θανατοποινιτών, η Hengaw υπολογίζει ότι έγιναν 829 εκτελέσεις στο Ιράν το 2023.

Η χώρα κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων θανατοποινιτών, πίσω μόνο από την Κίνα, κατά εκτιμήσεις ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πηγή: skai.gr

