Η μοναδική αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του προσώπου που θα διεκδικήσει εξ ονόματος της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η Νίκι Χέιλι, κατήγαγε την πρώτη της νίκη στην κούρσα μόλις χθες Κυριακή, με αξία κυρίως συμβολική για την πρώην πρεσβεύτρια της χώρας στον ΟΗΕ, επικρατώντας στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το κόμμα, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα το ινστιτούτο Edison Research.

Η κυρία Χέιλι κέρδισε με 62,86% των ψήφων στη διαδικασία αυτή, έναντι 33,22% του μεγιστάνα των ακινήτων, διευκρίνισε το GOP. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 2.035 μέλη του κόμματος.

Ως τώρα, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ είχε σαρώσει όλες τις εσωκομματικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν —και στη Νότια Καρολίνα, όπου είχε διατελέσει κυβερνήτρια η κυρία Χέιλι— και γενικά θεωρείται τετελεσμένο από τους περισσότερους πολιτικούς αναλυτές ότι στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου θα επιδιώξει να πάρει τη ρεβάνς από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Έχει εξασφαλίσει 244 αντιπροσώπους στο συνέδριο του κόμματος, έναντι 24 της αντιπάλου του, στους οποίους προστίθενται άλλοι 19 στην Ουάσιγκτον.

Η νίκη της Χέιλι σημειώθηκε δυο ημέρες πριν από τη λεγόμενη «Σούπερ Τρίτη» (αύριο 5η Μαρτίου), καθοριστικό για την έκβαση της κούρσας ραντεβού, καθώς διεξάγονται ταυτόχρονα ψηφοφορίες σε 15 πολιτείες και μια περιοχή (στην Αμερικανική Σαμόα). Η κυρία Χέιλι έχει πει πως εννοεί να συνεχίσει την προσπάθειά της τουλάχιστον ως αύριο.

