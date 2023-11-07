Προς πρόωρες εκλογές η Πορτογαλία - Αποδεκτή η παραίτηση του πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι έκανε δεκτή την παραίτηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα, ο οποίος βρέθηκε στη δίνη ενός σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Κόστα του υπέβαλε την παραίτησή του και ο ντε Σόουζα την έκανε δεκτή. Στη συνέχεια συγκάλεσε για αύριο Τετάρτη συνεδρίαση των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, ενόψει της προκήρυξης πρόωρων εκλογών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η προεδρία.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει για τον ίδιο λόγο το Κρατικό Συμβούλιο.

Προκειμένου να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει εκλογές ο πρόεδρος οφείλει προηγουμένως, με βάση το Σύνταγμα, να ακούσει την άποψη των εκπροσώπων των κομμάτων και στη συνέχεια να συγκαλέσει το Κρατικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι, πρώην πρόεδροι και άλλες προσωπικότητες, διορισμένες από τον ίδιο.

Ο πρόεδρος «θα απευθυνθεί στο έθνος» αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτού του Συμβουλίου, πρόσθεσε η προεδρία.

Το σκάνδαλο που ώθησε τον Κόστα στην παραίτηση αφορά, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, «υποψίες για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, διαφθορά και αθέμιτη επιρροή» στο πλαίσιο της έγκρισης συμβάσεων για την εξόρυξη λιθίου και την παραγωγή υδρογόνου.

«Τα καθήκοντα του πρωθυπουργού είναι ασύμβατα με οποιαδήποτε υποψία που θα βαραίνει την ακεραιότητά μου», είπε νωρίτερα ο Κόστα στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

