Παραιτήθηκε πριν λίγο ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, καθώς εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς σε ενεργειακά έργα.

Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν έρευνες σε υπουργεία και στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς.

🔴 ÚLTIMA HORA | Dimite el primer ministro de Portugal, António Costa, tras ser investigado por un caso de corrupción https://t.co/gPN5Du9rba pic.twitter.com/Cy3Ke119t3 — EL PAÍS (@el_pais) November 7, 2023

Πορτογάλοι εισαγγελείς κατονόμασαν επισήμως σήμερα τον υπουργό Υποδομών Ζοάο Γκαλάμπα ως ύποπτο στη συνεχιζόμενη έρευνα που αφορά υποψίες αθέμιτης επιρροής και διαφθοράς σε συμβόλαια που συνδέονται με το πράσινο υδρογόνο και με την εξόρυξη λιθίου, ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών και είναι ουσιώδους σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι έρευνες, στις οποίες παίρνουν μέρος περίπου 140 αστυνομικοί, αφορούν επίσης το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς τις έρευνες και έκανε γνωστό πως έχει ακυρωθεί το σημερινό πρόγραμμα του υπουργού Ντουάρτε Κορντέιρο.

Συλλήψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς

Εισαγγελείς είχαν επιβεβαιώσει φέτος τον Ιανουάριο πως διεξάγεται μια έρευνα για τα προγράμματα λιθίου και υδρογόνου, όμως δεν είχαν κατονομάσει υπόπτους

Ο δήμαρχος της πόλης Σίνες, ο Νούνιο Μασκαρένιας, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με την Publico, όπως και δύο επιχειρηματίες.

Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή στη Σίνες εργοστασίων υδρογόνου.

Το δίκτυο SIC Noticias μετέδωσε πως ο Κόστα συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα για να δώσει εξηγήσεις.

Πηγή: skai.gr

