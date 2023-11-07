Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από την απελευθέρωση ενός μωρού δελφινιού που είχε μπλεχτεί σε παράνομα δίχτυα, από δύο νεαρούς ψαράδες στην Αλμερία της Ισπανίας.

Ενώ ψάρευαν στα ανοιχτά με το καΐκι τους, τα δύο αδέρφια Μιγκέλ και Χοσέ Ραμόν είδαν στο βάθος έντονο παφλασμό. Πλησιάζοντας είδαν δύο δελφίνια, ένα μωρό με τη μητέρα του.

Όταν έφτασαν αρκετά κοντά διαπίστωσαν ότι το μικρό δελφινάκι είχε μπλεχτεί στα δίχτυα και η μητέρα του προσπαθούσε να σώσει το παγιδευμένο μωρό της σπρώχνοντας το στην επιφάνεια για να αναπνεύσει.

Οι δύο ψαράδες ενήργησαν άμεσα και μετά από ηρωικές προσπάθειες απελευθέρωσαν το μωρό δελφίνι από τα παράνομα δίχτυα ψαρέματος, σώζοντας έτσι τη ζωή του.

Με πληροφορίες από murciatoday.com

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.