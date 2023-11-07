Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από την απελευθέρωση ενός μωρού δελφινιού που είχε μπλεχτεί σε παράνομα δίχτυα, από δύο νεαρούς ψαράδες στην Αλμερία της Ισπανίας.
Ενώ ψάρευαν στα ανοιχτά με το καΐκι τους, τα δύο αδέρφια Μιγκέλ και Χοσέ Ραμόν είδαν στο βάθος έντονο παφλασμό. Πλησιάζοντας είδαν δύο δελφίνια, ένα μωρό με τη μητέρα του.
Όταν έφτασαν αρκετά κοντά διαπίστωσαν ότι το μικρό δελφινάκι είχε μπλεχτεί στα δίχτυα και η μητέρα του προσπαθούσε να σώσει το παγιδευμένο μωρό της σπρώχνοντας το στην επιφάνεια για να αναπνεύσει.
Οι δύο ψαράδες ενήργησαν άμεσα και μετά από ηρωικές προσπάθειες απελευθέρωσαν το μωρό δελφίνι από τα παράνομα δίχτυα ψαρέματος, σώζοντας έτσι τη ζωή του.
La cruda realidad de las redes y nasas de pesca ilegales. Esta cría de delfín tuvo suerte pero por desgracia mueren muchos delfines cada año por esta mala praxis.@guardiacivil @E112Andalucia @FBiodiversidad @mitecogob @gcalmeriaopc#almeria #Aguadulce #ghostfishing #ilegalnets pic.twitter.com/btYMgiDH1k— Asociación Equinac (@Equinac_org) November 1, 2023
Με πληροφορίες από murciatoday.com
