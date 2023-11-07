Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Πορτογαλία σε υπουργεία και στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, Αντόνιο Κόστα στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς, μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

«Επιβεβαιώνουμε πως διεξήχθησαν έρευνες στο γραφείο του προσωπάρχη» του πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα, «όμως δεν σχολιάζουμε τις ενέργειες της δικαιοσύνης», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σοσιαλιστή πρωθυπουργού στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Ο πρόεδρος της χώρας, ο συντηρητικός Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, συνομίλησε για λίγο με τον Κόστα, διευκρίνισε από την πλευρά του εκπρόσωπος του προέδρου, τον οποίο επικαλείται επίσης το Lusa.

Σύμφωνα με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας έρευνας για υποψίες αθέμιτης επιρροής και διαφθοράς σε συμβόλαια που συνδέονται με το πράσινο υδρογόνο και με την εξόρυξη λιθίου, ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών και είναι ουσιώδους σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι έρευνες, στις οποίες παίρνουν μέρος περίπου 140 αστυνομικοί, αφορούν επίσης το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε επίσης τις έρευνες αυτές, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο γίνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

