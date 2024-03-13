Πρόωρες εκλογές στην Καταλονία - Δεν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός

Η Καταλονία θα διεξαγάγει πρόωρες εκλογές στις 12 Μαΐου, αφού η αυτονομιστική κυβέρνηση μειοψηφίας της ισπανικής περιφέρειας απέτυχε να εγκρίνει την πρόταση προϋπολογισμού της στο περιφερειακό κοινοβούλιο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της καταλανικής κυβέρνησης Πέρε Αραγονές.

Οι εκλογές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2025 στο τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Οι πρόωρες εκλογές ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην εθνική πολιτική καθώς ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βασίζεται στα καταλανικά αυτονομιστικά κόμματα για την ψήφιση των νόμων.

Η κίνηση έρχεται την παραμονή της ψηφοφορίας στην Κάτω Βουλή στη Μαδρίτη για ένα νομοσχέδιο χορήγησης αμνηστίας σε ακτιβιστές υπέρ της ανεξαρτησίας και αξιωματούχους που συμμετείχαν στην αυτονομιστική προσπάθεια της Καταλονίας την τελευταία δεκαετία. Το νομοσχέδιο αναμένεται ευρέως να εγκριθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

