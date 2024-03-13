Λογαριασμός
Λωρίδα της Γάζας: Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει ανικανότητα και διεθνή αδυναμία απέναντι στο Ισραήλ

"Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε όπλα" στο Ισραήλ δήλωσεη επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας

Gaza

Το σχέδιο κατασκευής ενός λιμανιού για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας συνιστά "ένδειξη ανικανότητας και αδυναμίας και εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας", δήλωσε σήμερα Τετάρτη η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας.

"Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε όπλα" στο Ισραήλ, πρόσθεσε η Ανιές Καλαμάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη. "Αυτό είναι πράγματι απαράδεκτο" πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Παλαιστίνη
