Το σχέδιο κατασκευής ενός λιμανιού για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας συνιστά "ένδειξη ανικανότητας και αδυναμίας και εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας", δήλωσε σήμερα Τετάρτη η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας.

"Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε όπλα" στο Ισραήλ, πρόσθεσε η Ανιές Καλαμάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη. "Αυτό είναι πράγματι απαράδεκτο" πρόσθεσε.

Airdrops and sea routes are not an alternative to aid delivery by land in Gaza.



We at @amnesty and 24 other NGOs are calling on governments to prioritize ceasefire and ground-based humanitarian aid as deaths from malnutrition and disease rise 👇 https://t.co/6NhpRQ05sc — Amnesty International (@amnesty) March 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.