Η ΥΠΕΞ της Γερμανίας Μπέρμποκ θέλει σκληρότερες κυρώσεις στην Τεχεράνη

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ κάλεσε να επιβληθούν πιο σκληρές κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μετά την απευθείας και άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εναντίον του Ισραήλ.

Βρίσκονται ήδη σε ισχύ κυρώσεις εξαιτίας της χρήσης ιρανικού σχεδιασμού drones από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπενθύμισε. «Τάσσομαι σθεναρά υπέρ της επέκτασής τους (...) διότι βλέπουμε πόσο επικίνδυνες είναι οι (ιρανικές) ενέργειες», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε πως οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στην Τεχεράνη, προκειμένου να πλήξουν ιδίως τα ιρανικά προγράμματα κατασκευής drones και πυραύλων.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στο Ιράν τον Δεκέμβριο για να εμποδίσει την παραγωγή των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων μιας κατεύθυνσης του τύπου που χρησιμοποιούνται ευρέως από τον ρωσικό στρατό στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

