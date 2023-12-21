Σε συναγερμό έχει τεθεί η Πράγα μετά την αιματηρή επίθεση σε Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος σκοπευτής με μακρύκαννο όπλο με διόπτρα είναι ο δράστης της επίθεσης, αλλά οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τυχόν συνεργούς. Σε νοσοκομείο μεταφέρονται οι δεκάδες τραυματίες από την αιματηρή επίθεση με δράστη τον ελεύθερο σκοπευτή, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Κλείνουν μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα.
Δείτε φωτογραφία τη στιγμή που πυροβολεί:
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη που πυροβόλησε στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες επί τόπου, ολόκληρο το κτίριο στην πλατεία Γιαν Παλάχ εκκενώνεται και η γύρω περιοχή έχει κλείσει.
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε...κλειδώστε τα γραφεία σας», αναφέρει το email.
Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných.— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Policie informovala o střelbě na jedné z pražských škol na Náměstí Jana Palacha. Na místě jsou mrtví i zranění!https://t.co/aRbwCMTfIy— TN.cz (@televizninoviny) December 21, 2023
#prague pic.twitter.com/Z3VBx22uao— drowned fish (@abacmwa) December 21, 2023
‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023
At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6
NEWS‼️ Czech Television is reporting deaths and injuries in shooting at Charles University Faculty of Arts in central Prague pic.twitter.com/m63I1D5nuB— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) December 21, 2023
There has been a shooting at the Faculty of Philosophy, Charles University, in Prague. There are fatalities and injuries at the scene.— Filip Horký (@FilipHorky) December 21, 2023
Photo: Czech Public TV + https://t.co/r1FiDFYxSk pic.twitter.com/yiqnAIH7cN
Praga right now #prague #praga pic.twitter.com/zhxoFeazTp— Leo Menindez (@LeoMenindez) December 21, 2023
Shooting in Prague. Gunshots audible in this video. pic.twitter.com/SQKuamHrKm— inverse square law of information propagation (@_inverse_square) December 21, 2023
