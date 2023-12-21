Λογαριασμός
Εξουδετερώθηκε ο ελεύθερος σκοπευτής στην Πράγα - Δείτε φωτογραφία τη στιγμή που πυροβολεί

Lockdown σε μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα - Στο νοσοκομείο δεκάδες τραυματίες από την αιματηρή επίθεση του ελεύθερου σκοπευτή

Πράγα

Σε συναγερμό έχει τεθεί η Πράγα μετά την αιματηρή επίθεση σε Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος σκοπευτής με μακρύκαννο όπλο με διόπτρα είναι ο δράστης της επίθεσης, αλλά οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τυχόν συνεργούς. Σε νοσοκομείο μεταφέρονται οι δεκάδες τραυματίες από την αιματηρή επίθεση με δράστη τον ελεύθερο σκοπευτή, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Κλείνουν μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα.

Δείτε φωτογραφία τη στιγμή που πυροβολεί: 

Prague

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη που πυροβόλησε στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες επί τόπου, ολόκληρο το κτίριο στην πλατεία Γιαν Παλάχ εκκενώνεται και η γύρω περιοχή έχει κλείσει.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. «Μην μετακινηθείτε...κλειδώστε τα γραφεία σας», αναφέρει το email.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τσεχία Πράγα Επίθεση
