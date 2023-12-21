Ισραήλ: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης λέει ότι «δεν έχει πεθάνει η λύση των δύο κρατών»

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λάπιντ λέει ότι η πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους «δεν είναι νεκρή, αλλά η λύση δύο κρατών έχει «αναβληθεί» λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Λάπιντ αποτελούν την πρώτη φορά που Ισραηλινός βουλευτής κάνει αναφορά στη λύση των δύο κρατών από τις 7 Οκτωβρίου χωρίς να την απορρίπτει, όπως έκανε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη έχει αναβάλει την πιθανότητα της λύσης των δύο κρατών, του παλαιστινιακού κράτους, και το λέω ως υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών», είπε ο Λάπιντ στο The Majalla, ένα αραβικό περιοδικό που ανήκει στη Σαουδική Αραβία με έδρα το Λονδίνο.

«Επί χρόνια, όσοι από εμάς υποστήριζαν ένα παλαιστινιακό κράτος πάντα λέγαμε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται το Ισραήλ για να διασφαλίσει ότι ο λαός μας είναι ασφαλής και υγιής», εξηγεί.

«Αλλά η όλη ιδέα για το ποια ασφάλεια επιθυμούμε για τον λαό μας άλλαξε στις 7 Οκτωβρίου», συνέχισε ο Λάπιντ.

«Σε αντίθεση με την PLO ή την Παλαιστινιακή Αρχή, η Χαμάς δεν ήταν ποτέ υπέρ της λύσης των δύο κρατών… και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αναβάλουν αυτό το πράγμα».

«Δεν νομίζω ότι η ιδέα είναι νεκρή. Νομίζω ότι θα καθυστερήσει σημαντικά γιατί πρέπει να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας», πρόσθεσε ο Λάπιντ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.