«Όχι, δεν είμαστε περήφανοι για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ», δήλωσε σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ απαντώντας σε χθεσινές δηλώσεις του διαδόχου του, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, υπερασπίστηκε τον ηθοποιό, που βρίσκεται στο στόχαστρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατά γυναικών.

Χθες βράδυ, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό France 5, ο Μακρόν δήλωσε ότι είναι «μεγάλος θαυμαστής του Ζεράρ Ντεπαρντιέ (...), ενός τεράστιου διαμετρήματος ηθοποιού». «Αυτός έκανε τη Γαλλία, τους μεγάλους συγγραφείς μας, τις μεγάλες προσωπικότητες μας γνωστούς σε όλο τον κόσμο (...), έκανε τη Γαλλία περήφανη», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας για ένα «ανθρωποκυνηγητό» κατά του ηθοποιού μετά την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ για αυτό το αστέρι του κινηματογράφου.

Η προβολή στις αρχές Δεκεμβρίου ενός ρεπορτάζ της εκπομπής "Complément d'enquête" στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 προκάλεσε επίσης σοκ. Εκεί εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής να προβαίνει σε δηλώσεις μισογυνισμού και προσβολών όταν απευθύνεται σε γυναίκες.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020 για βιασμό, έπειτα από τη μήνυση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ. Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Συνολικά, 14 γυναίκες έχουν καταθέσει, οι περισσότερες από τις οποίες σε έρευνα της ιστοσελίδας ενημέρωσης Mediapart τον Απρίλιο, για σεξουαλική βία από την πλευρά του ηθοποιού. Η συντριπτική πλειονότητα δεν υπέβαλε καταγγελία.

Προχθές μάλιστα, η Ισπανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρουθ Μπάθα ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση στην Ισπανία σε βάρος του Ντεπαρντιέ για βιασμό, που συνέβη το 1995 στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη μήνυση για σεξουαλική επίθεση κατέθεσε η ηθοποιός Ελέν Νταράς, για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αρνείται επίσης τις κατηγορίες αυτές.

Χθες, ο Μακρόν κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ ότι θα κινηθεί «πειθαρχική διαδικασία» από τη Μεγάλη Καγκελαρία της Λεγεώνας της Τιμής με στόχο το ενδεχόμενο αφαίρεσης του βραβείου της Λεγεώνας της Τιμής από τον Ντεπαρντιέ, ο Γάλλος νυν πρόεδρος χαρακτήρισε «κάπως βιαστική» την υπουργική ανακοίνωση λέγοντας πως η διάκριση της Λεγεώνας της Τιμής δεν είναι ηθικού χαρακτήρα και ότι αν ήταν, τότε θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί από πολλούς καλλιτέχνες.

Τα σχόλια Μακρόν για τον Γάλλο ηθοποιό προκάλεσαν την αντίδραση πολλών φεμινιστικών ενώσεων και πολλών πολιτικών αρχηγών.

«Αναφέρθηκε στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, το ταλέντο του και το τεκμήριο της αθωότητας. Εγώ θα σας μιλήσω για τις 14 γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση, τις ταπεινωμένες γυναίκες, τις γυναίκες που αναστατώθηκαν από τις εικόνες που είδαν, όλες αυτές τις γυναίκες που βλέπουν στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ τι σημαίνει βία, εξουσία, περιφρόνηση», απάντησε ο Ολάντ μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Για τον Φρανσουά Ολάντ, αυτό που «αναμενόταν» από τον Εμανουέλ Μακρόν ήταν «να μιλήσει για γυναίκες και όχι απλώς να πει ότι αυτός ήταν σπουδαίος ηθοποιός».

«Όχι, δεν είμαστε περήφανοι για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ», τόνισε ο πρώην πρόεδρος.

Αν και αναγνωρίζει ότι διατυπώνονται «υπερβολές» σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φρανσουά Ολάντ τόνισε ότι «κάποια στιγμή πρέπει επίσης να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε τι περιλαμβάνει η δράση υπέρ των γυναικών».

Ο Μακρόν «έκανε αυτό τον σκοπό (τα δικαιώματα των γυναικών) το μεγάλο ζήτημα της πενταετούς θητείας του και έτσι αντιμετωπίζει το ζήτημα του Ζεράρ Ντεπαρντιέ;», τόνισε έκπληκτος ο Ολάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

