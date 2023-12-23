Έντονα αντέδρασε το ΥΠΕΞ της Τουρκίας στην έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι το Σχέδιο της Κύπρου για τις θαλάσσιες περιοχές παραβιάζει τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας, όσο και των Τουρκοκυπρίων.

Επέμενε στα τουρκικά όρια της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο λέγοντας ότι η Τουρκία έχει καταθέσει στον ΟΗΕ τα εξωτερικά όρια από το 2004 και τόνισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει δεκτές τις θέσεις της Λευκωσίας όσον αφορά στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Οντζού Κετσελί δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι περιοχές που καθορίζονται στον «Σχεδιασμό της Θαλάσσιας Περιοχής», ο οποίος ουσιαστικά βασίζεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζεται από όλα τα κράτη μέλη, παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας και της ''ΤΔΒΚ''. Όπως ίσως είναι γνωστό, η χώρα μας έχει καταγράψει τα σύνορα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο στα Ηνωμένα Έθνη από το 2004 και τελευταία το 2020.

Από την αρχή δηλώθηκε ότι μονομερείς πράξεις της "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου" (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία)σχετικά με περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν θα γίνουν αποδεκτές και οι πρακτικές της χώρας μας στο πεδίο συνεχίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή τη φορά, η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς να εκμεταλλευτεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό θεωρείται ο τελευταίος κρίκος των μάταιων προσπαθειών.

Η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και αρμοδιότητες στα δυτικά του νησιού της Κύπρου και οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις περιοχές γύρω από το νησί. Οι παράνομες πρωτοβουλίες της ελληνοκυπριακής διοίκησης, οι οποίες είναι φιλόδοξες, αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν έχουν καμία ισχύ, βλάπτουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Οι προσδοκίες της Τουρκίας από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν αλλάξει. Δεν πρέπει να αγνοούνται οι αρνητικές επιρροές των θεμάτων των ναυτικών δικαιοδοσιών και συναφών θεμάτων στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αναμένουμε από την ελληνοκυπριακή πλευρά να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει συνεργασία με την "ΤΔΒΚ", αποδεχόμενη ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να είναι δυνατή μόνο με βάση τα δεδομένα στο νησί, αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο στην περιοχή»

