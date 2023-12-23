Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δήλωσε χθες Παρασκευή «ανήσυχο» για την αύξηση της βίας στο Σουδάν, μια χώρα που σπαράσσεται από τον πόλεμο από τον Απρίλιο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας «καταδίκασε έντονα» σε ανακοίνωσή του τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και την επέκταση της σύγκρουσης «σε περιοχές όπου ζουν μεγάλοι πληθυσμοί εκτοπισμένων, προσφύγων και αιτούντων άσυλο».

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εξάπλωση της βίας και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Σουδάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι μάχες που μαίνονται από τα μέσα Απριλίου μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό 7,1 εκατ. ανθρώπων, σημείωσε την Πέμπτη ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «αυτή την κρίση εκτοπισμού» «τη σημαντικότερη παγκοσμίως».

Σε αυτόν τον αριθμό προστίθενται 1,5 εκατ. άνθρωποι που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, πρόσθεσε.

Ο πόλεμος μεταξύ του επικεφαλής του στρατού, του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και του επίσης στρατηγού και πρώην συνεργάτη του Μοχάμεντ Χαμντάν Ναγκλό, επικεφαλής των ΔΤΥ, επεκτάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην επαρχία αλ Τζαζίρα, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, που μέχρι πρότινος είχε γλιτώσει από τις συγκρούσεις.

Οι μάχες πλησιάζουν στην Ουάντ Μαντάνι, όπου είχαν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι από την πρωτεύουσα Χαρτούμ. Η πόλη είχε μετατραπεί σε κέντρο διανομής βοήθειας από ανθρωπιστικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), έως και 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουάντ Μαντάνι στο πλαίσιο «νέου κύματος εκτοπισμών μεγάλης κλίμακας».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιτρέψουν «τη γρήγορη, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο το Σουδάν».

Καταδίκασε εξάλλου την επίθεση της 10ης Δεκεμβρίου εναντίον κομβόι που ανήκε στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και ζήτησε «την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν».

Στη διάρκεια των οκτώ μηνών πολέμου στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί 12.000 άνθρωποι, σύμφωνα με συγκρατημένη εκτίμηση του Armed Conflict and Event Data Project.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

