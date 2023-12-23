Ένοχοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κρίθηκαν την Παρασκευή δύο διασώστες στο Κολοράντο των ΗΠΑ για τον ρόλο τους στον θάνατο το 2019 του Ελάιζα ΜακΚλέιν, ενός νεαρού Αφροαμερικανού στον οποίο χορήγησαν ισχυρό ηρεμιστικό κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Η δίκη αυτή των διασωστών- μελών ασθενοφόρου – του 49χρονου Τζέρεμι Κούπερ και του 51χρονου Πίτερ Σιτσούνιεκ—ήταν η πιο πρόσφατη από τις τρεις που αφορούν τον θάνατο του 23χρονου ΜακΚλέιν, τον οποίο σταμάτησε η αστυνομία της Αουρόρα επειδή περαστικός δήλωσε ότι έμοιαζε ύποπτος. Δεν υπήρξε καμία απόδειξη ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Πέθανε τρεις ημέρες αργότερα έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Ο θάνατός του τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άλλου Αφροαμερικανού που πέθανε τον Μάιο του 2020 κατά τη βίαιη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό.

Σώμα ενόρκων έκρινε τους δύο διασώστες ένοχους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, που επισύρει ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια, σύμφωνα με την Washington Post. Ο Σιτσούνιεκ κρίθηκε επίσης ένοχος για επίθεση σε δεύτερο βαθμό για την παράνομη χορήγηση φαρμάκου και ο δικαστής ζήτησε την άμεση φυλάκισή του. Ο Κούπερ παραμένει ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ως την 1η Μαρτίου, όταν θα ανακοινωθεί η ποινή του.

Οι δικηγόροι των διασωστών ισχυρίστηκαν ότι οι δύο άνδρες ακολούθησαν απλώς το πρωτόκολλο χορηγώντας το ηρεμιστικό, κεταμίνη. Ωστόσο οι εισαγγελείς τόνιζαν σε όλη τη διάρκεια της δίκης ότι οι διασώστες δεν τήρησαν το πρωτόκολλο καθώς δεν εξέτασαν τον ΜακΚλέιν προτού του χορηγήσουν την ανώτατη επιτρεπτή δόση κεταμίνης. Οι δύο διασώστες χορήγησαν 500 mg κεταμίνης στον ΜακΚλέιν εκτιμώντας λανθασμένα ότι το βάρος του είναι 91 κιλά, την ώρα που αυτός ζύγιζε 65 κιλά.

«Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν καν. Όταν ο Ελάιζα ΜακΚλέιν τους παρακαλούσε "βοηθήστε με, παρακαλώ", τον άφησαν εκεί, του χορήγησαν υπερβολική δόση κεταμίνης (…) τον σκότωσαν», κατήγγειλε ο εισαγγελέας Τζέισον Σλόθουμπερ.

Η χρήση αυτού του ισχυρού ηρεμιστικού από διασώστες στις ΗΠΑ για να ηρεμήσουν ανθρώπους παρά τη θέλησή τους έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα και έχει οδηγήσει στην έναρξη ποινικών ερευνών σε πολλές πολιτείες.

Τον Οκτώβριο η αστυνομία του Κολοράντο είχε κρίνει ένοχο έναν από τους λευκούς αστυνομικούς που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στην υπόθεση ΜακΚλέιν. Οι άλλοι δύο αθωώθηκαν.

Το βράδυ της 24ης Αυγούστου 2019 η αστυνομία έλαβε κλήση από πολίτη ο οποίος δήλωσε ότι ένας άνδρας που φορά χοντρό παλτό και μάσκα του σκι, αν και είχε ζέστη, «συμπεριφέρεται περίεργα» σε δρόμο της Αουρόρα. Αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι ο ΜακΚλέιν, που ήταν άοπλος, προσπάθησε να του αρπάξει το όπλο.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν μέσα σε δευτερόλεπτα τον ΜακΚλέιν και του έκαναν κεφαλοκλείδωμα τουλάχιστον δύο φορές. Αυτός έκανε εμετό μέσα στη μάσκα του σκι και είπε επανειλημμένα στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, είχε απλώς πάει να αγοράσει ένα ποτό και φορούσε συχνά τη μάσκα του σκι για να μην κρυώσει.

Η αρχική νεκροψία- νεκροτομή του ΜακΚλέιν το 2019 δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Ωστόσο νέα νεκροψία- νεκροτομή το 2021 ανέφερε ότι ο νεαρός Αφροαμερικανός πέθανε «από επιπλοκές λόγω της χορήγησης κεταμίνης, αφού ακινητοποιήθηκε βίαια».

Αρχικά οι εισαγγελείς του Κολοράντο αρνήθηκαν να ερευνήσουν την υπόθεση, κάτι που άλλαξε μετά τον θάνατο του Φλόιντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.