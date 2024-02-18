Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 12 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης, πύραυλο κρουζ Kh-59 και βομβαρδιστικό/καταδιωκτικό Σουχόι Su-34 της Ρωσίας, έκανε γνωστό σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας στο Κίεβο.

«Θέλω να συγχαρώ τις μονάδες της πολεμικής αεροπορίας για το επιτυχές μάχιμο έργο τους», πρόσθεσε ο Μικόλα Όλεστσουκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

