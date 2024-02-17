Πούτιν: Συγχαρητήρια στις ρωσικές δυνάμεις για την κατάληψη της Αβντιίβκα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τις στρατιωτικές μονάδες και τον διοικητή τους σήμερα το βράδυ για την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωαν με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Για την εξαιρετική στρατιωτική απόδοση, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους στρατιώτες που υπό την καθοδήγησή σας συμμετείχαν στις μάχες για την Αβντιίβκα», ανέφερε ο Πούτιν σε τηλεγράφημά του προς τον διοικητή ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην Ουκρανία.

Το τηλεγράφημα απαριθμούσε μονάδες που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση.

Λίγο νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ρωσικές δυνάμεις πήραν τον «απόλυτο έλεγχο» της Αβντιίβκα μετά την απόσυρση των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού από αυτή τη βιομηχανική πόλη, επίκεντρο σφοδρών μαχών τους τελευταίους μήνες.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πρώτες πρωινές ώρες την Αβντιίβκα, παραχωρώντας στη Ρωσία τη μεγαλύτερη —κυρίως συμβολική— νίκη της στα πεδία των μαχών έπειτα από την αποτυχία της αντεπίθεσης του που εξαπολύθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

