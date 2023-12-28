Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπερχείλισε ο Δούναβης στη Βουδαπέστη - Έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας (Βίντεο, φωτογραφίες)

Ο Δούναβης έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 6 μέτρων και 93 εκατοστών αργά την Τετάρτη -  Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να κάνει πιο συχνές τέτοιου είδους πλημμύρες

Δούναβης

Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι της Βουδαπέστης οι οποίοι είδαν το Δούναβη να έχει υπερχειλίσει, με τα επίπεδα των υδάτων να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Η δυνατή βροχή και το χιόνι που έκαναν την εμφάνισή τους μετά από μέρες με αίθριο καιρό προκάλεσαν ασυνήθιστες πλημμύρες στις αρχές του χειμώνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ο Δούναβης έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 6 μέτρων και 93 εκατοστών αργά την Τετάρτη, κάτω από τα 8,91 μέτρα που καταγράφηκαν το 2013 όταν άρχισαν οι ακραίες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου.

Αν και οι πλημμύρες φέτος δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στη Βουδαπέστη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να κάνει πιο συχνές τέτοιου είδους πλημμύρες.

«Αν κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι οι χειμερινές βροχοπτώσεις αυξάνονται και με την άνοδο της θερμοκρασίας θα δούμε λιγότερες χιονοπτώσεις και μπορεί να λιώνουν τα χιόνια νωρίτερα», δήλωσε η κλιματική ερευνήτρια Anna Kis, η οποία εργάζεται για το προτζεκτ «1,5 βαθμούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βουδαπέστη ποταμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark