Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι της Βουδαπέστης οι οποίοι είδαν το Δούναβη να έχει υπερχειλίσει, με τα επίπεδα των υδάτων να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Η δυνατή βροχή και το χιόνι που έκαναν την εμφάνισή τους μετά από μέρες με αίθριο καιρό προκάλεσαν ασυνήθιστες πλημμύρες στις αρχές του χειμώνα, σύμφωνα με το Reuters.

The Danube at Budapest this morning. pic.twitter.com/t9O4suTf9J — Viktória Serdült (@viktoriaserdult) December 27, 2023

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ο Δούναβης έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 6 μέτρων και 93 εκατοστών αργά την Τετάρτη, κάτω από τα 8,91 μέτρα που καταγράφηκαν το 2013 όταν άρχισαν οι ακραίες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου.

Danube water level continues to rise in Budapest, roadway along both river banks completely submerged. Should peak around Sunday this weekend.



🙏🏼🌍🕊️ pic.twitter.com/vXp7svtDBB — Tibor M. Kalman (@kalmantibs) December 27, 2023

Αν και οι πλημμύρες φέτος δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στη Βουδαπέστη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να κάνει πιο συχνές τέτοιου είδους πλημμύρες.

«Αν κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι οι χειμερινές βροχοπτώσεις αυξάνονται και με την άνοδο της θερμοκρασίας θα δούμε λιγότερες χιονοπτώσεις και μπορεί να λιώνουν τα χιόνια νωρίτερα», δήλωσε η κλιματική ερευνήτρια Anna Kis, η οποία εργάζεται για το προτζεκτ «1,5 βαθμούς».

❗🌊🇭🇺 - Budapest was submerged: the Danube overflowed its banks in the capital of Hungary.



1200 km under threat of flooding. The water immediately reached the central neighborhoods of the city, even the parliament.



Means of transport must be removed from this area and people… pic.twitter.com/ZZWN7LOh70 — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 27, 2023

