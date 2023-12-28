Ιταλία: Η κυβέρνηση αντιτίθεται στον διορισμό εποίκου ως νέου πρέσβη Ισραήλ

Η Ιταλία ενημέρωσε το Ισραήλ για την αντίθεσή της στον διορισμό ως Ισραηλινού πρεσβευτή στη Ρώμη του δημάρχου ενός από τους μεγαλύτερους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα διπλωματική πηγή.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε τον Ιούλιο τον Μπένι Κασριέλ, δήμαρχο της Μααλέ Αντουμίμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, για να διαδεχθεί τον Άλον Μπαρ, έναν διπλωμάτη καριέρας που αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί το καλοκαίρι του 2024.

Ο Μπένι Κασριέλ, 72 ετών, είναι δήμαρχος από το 1992 αυτού του εβραϊκού οικισμού που αριθμεί σχεδόν 40.000 κατοίκους και ηγείται του τοπικού παραρτήματος του δεξιού κόμματος Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μεταξύ 1999 και 2001, ο Κασριέλ προήδρευσε επίσης στο Συμβούλιο Γιεσά, ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τους εβραϊκούς οικισμούς που οικοδομήθηκαν σε παλαιστινιακά εδάφη.

«Η εμπειρία και οι μοναδικές ικανότητές του θα βοηθήσουν στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών μας σε θέματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας, αλλά και σε θέματα οικονομίας και ενέργειας», είχε δηλώσει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν, ανακοινώνοντας τον Κασριέλ ως νέο πρέσβη του εβραϊκού κράτους στην Ιταλία.

Το Ισραήλ δεν έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για διαπίστευση, αλλά, έκτοτε, οι ιταλικές αρχές έχουν στείλει σειρά μηνυμάτων που δείχνουν ότι θεωρούν αυτόν τον διορισμό ακατάλληλο, τόνισε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει για το θέμα, μετά από ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ιταλική ακροδεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ένας πόλεμος που ξέσπασε μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ωστόσο η Ρώμη τάσσεται παράλληλα υπέρ της λύσης δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση και θεωρεί ότι οι εβραϊκοί οικισμοί σε παλαιστινιακά εδάφη -που τελούν υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 και θεωρούνται παράνομοι από τα Ηνωμένα Έθνη- αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη.

Αυτή η λύση των δύο κρατών «πρέπει να συμμορφώνεται με τις παραμέτρους που ορίζουν το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

