Ρωσία και Ινδία κοντά σε συμφωνία για κοινή παραγωγή όπλων

Κοντά σε συμφωνία για από κοινού παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού βρίσκονται η Ινδία και η Ρωσία, καθώς οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο σε επίπεδο συνομιλιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σχέση της χώρας του με την Ινδία υπερβαίνει τους διμερείς δεσμούς. Οι δύο χώρες ενδιαφέρονται για την «οικοδόμηση ενός διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος που θα είναι ανοιχτό και δίκαιο για όλους».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, από την πλευρά του ανέφερε ότι αναμένει να συζητήσει «την κατάσταση της πολυμέρειας και την οικοδόμηση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης» με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του στη Μόσχα σήμερα, στο πλαίσιο μια διπλωματικής επίσκεψης που υπογράμμισε τους στενούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση για απομόνωση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

