Η Ουκρανία αναμένει να αρχίσει τις εργασίες κατασκευής 4 νέων πυρηνικών αντιδραστήρων φέτος το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλούσενκο, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να αναπληρώσει την απώλεια ενεργειακής της ικανότητας λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

Δύο από τις μονάδες - στις οποίες περιλαμβάνονται αντιδραστήρες και σχετικός εξοπλισμός - θα στηριχθούν σε ρωσικής κατασκευής εξοπλισμό τον οποίο η Ουκρανία θέλει να εισαγάγει από τη Βουλγαρία, ενώ στις άλλες δύο θα χρησιμοποιηθεί δυτική τεχνολογία από τον κατασκευαστή ενεργειακού εξοπλισμού Westinghouse.

Και οι τέσσερις αντιδραστήρες θα κατασκευαστούν στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, πρόσθεσε ο Χαλούσενκο.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πιο δυναμικό από αυτό που είχε αναφερθεί προηγουμένως από το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για την έναρξη εργασιών κάποια στιγμή εντός του 2024 και χωρίς να διευκρινίζει ότι και οι τέσσερις αντιδραστήρες μπορεί να αναπτυχθούν ταυτοχρόνως.

"Πιστεύω (ότι θα αρχίσουμε την κατασκευή) το καλοκαίρι-φθινόπωρο", δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Χαλούσενκο. "Χρειαζόμαστε δοχεία", πρόσθεσε, αναφερόμενος στα δοχεία πίεσης αντιδραστήρα που θα πρέπει να εισαχθούν. "Θέλουμε να κάνουμε την τρίτη και την τέταρτη μονάδα αμέσως".

Η κατασκευή του 3ου και του 4ου αντιδραστήρα στο Χμελνίτσκι είχε αρχίσει τη δεκαετία του 1980 αλλά στη συνέχεια είχε παγώσει.

Μετά την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση το 1991, η Ουκρανία κατασκεύασε τρεις νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες --έναν στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έναν σε αυτόν του Χμελνίτσκι και έναν σε αυτόν της Ρίβνε.

Σήμερα τρεις πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υπό ουκρανικό έλεγχο εδάφη της Ουκρανίας παράγουν πάνω από το 55% του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται η χώρα, αλλά το Κίεβο θέλει να επεκτείνει τον τομέα για να αντισταθμιστεί η απώλεια αυτού στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη.

Η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τον σταθμό της Ζαπορίζια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, και οι έξι πυρηνικοί του αντιδραστήρες βρίσκονται αυτήν την στιγμή σε αδράνεια.

"Με την 3η και την 4η (μονάδα του Χμελνίτσκι) θέλουμε να αναπληρώσουμε για την Ζαπορίζια και τώρα έχουμε συνομιλίες με τους Βούλγαρους εταίρους μας για τους δύο αντιραστήρες που θέλουμε" να κατασκευάσουμε, πρόσθεσε ο Χαλούσενκο.

"Αν λαμβάναμε τα δοχεία αντιδραστήρων σήμερα, πιστεύω ότι σε 2,5 χρόνια θα είχαμε έναν τρίτο αντιδραστήρα σε γραμμή", σημείωσε.

Παράλληλα με την κατασκευή των σοβιετικής εποχής VVER-1000 μονάδων, η Ουκρανία θέλει να αρχίσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή δύο σύγχρονων δυτικών AP-1000 μονάδων, επίσης στο Χμελνίτσκι.

"Χρειάζεται να υιοθετηθεί νομοθεσία (από το κοινοβούλιο) και έχουμε νομοσχέδια για την 3η, 4η, 5η και 6η μονάδα. Αυτές (η 3η και η 4η) είναι VVER-1000, ενώ για την 5η και η 6η θέλουμε να φτιάξουμε AP. Είναι μια παράλληλη διαδικασία", κατέληξε.

Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom και η Westinghouse υπέγραψαν συμφωνία για την αγορά εξοπλισμού για την 5η μονάδα του Χμελνίτσκι.

