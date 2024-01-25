Σεξουαλική βία: «Πολύ ανησυχητική τάση»- Προβληματίζουν τα δεδομένα του ΟΗΕ

Η Πραμίλα Πάτεν, ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις, που αναμένεται την Κυριακή στο Ισραήλ, κατήγγειλε σήμερα από τη Νίκαια μια «πολύ ανησυχητική» τάση αυτού του «αόρατου, φθηνού και αποτελεσματικού όπλου πολέμου».

«Η έκθεση που καλύπτει τη χρονιά 2022 παρουσιάζει μια πολύ ανησυχητική εικόνα με σεξουαλική βία που χρησιμοποιείται ως τακτική, βασανιστήριο, τρομοκρατία ή πολιτική καταπίεση», δήλωσε η Πάτεν, ανοίγοντας συνέδριο για το θέμα αυτό.

Και ενώ πλέον υπάρχουν τα νομικά εργαλεία σε όλα τα επίπεδα σε όλο τον κόσμο, η έκθεση για το 2023, που πρόκειται να συζητηθεί τον Απρίλιο, «δείχνει τις ίδιες τάσεις».

Κατά την περασμένη χρονιά, η εκπρόσωπος του ΟΗΕ πραγματοποίησε αποστολές στην Ουκρανία, την Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν.

Την Κυριακή θα μεταβεί στο Ισραήλ «για να συγκεντρώσει τα δεδομένα που σχετίζονται με τις κατηγορίες για σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου» που εξαπέλυσε η Χαμάς, όπως εξήγησε η ίδια.

«Και θα συζητήσουμε επίσης με την Παλαιστινιακή Αρχή και με διάφορους αξιωματούχους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης», δήλωσε.

Θα συνοδεύεται από ειδικούς και αναμένεται να συναντήσει «επιζώντες, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που επηρεάστηκαν από σεξουαλική βία» καθώς επίσης και «ομήρους και αιχμαλώτους που απελευθερώθηκαν πρόσφατα», όπως είχε ανακοινώσει ο ΟΗΕ στις αρχές Ιανουαρίου.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεχθεί κριτική ότι αντέδρασαν με μεγάλη καθυστέρηση στους βιασμούς και τη σεξουαλική βία, που το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου.

Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση είχε ως αποτέλεσμα περίπου 1.140 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τον ισραηλινό απολογισμό.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων περίπου 100 αφέθηκαν ελεύθεροι σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η Πάτεν συμμετείχε σήμερα σε συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Côte d'Azur και η μκο Bibliothèques sans Frontières (BSF/Βιβλιοθήκες χωρίς Σύνορα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

