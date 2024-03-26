Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πεκίνο: Κακόβουλες συκοφαντίες οι κατηγορίες της Βρετανίας για κυβερνοεπιθέσεις από το κινεζικό κράτος

Οι κατηγορίες είναι «εντελώς ανυπόστατες» και «κακόβουλες συκοφαντίες», τόνισε η πρεσβεία της Κίνας στη Βρετανία στην ανακοίνωση Τύπου 

Κίνα

Το Πεκίνο χαρακτήρισε σήμερα «κακόβουλες συκοφαντίες» τις κατηγορίες του Λονδίνου κατά τις οποίες ομάδες υποστηριζόμενες από το κινεζικό κράτος διεξήγαγαν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον βρετανών κοινοβουλευτικών που επικρίνουν την Κίνα και εναντίον της εκλογικής επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κατηγορίες είναι «εντελώς ανυπόστατες» και «κακόβουλες συκοφαντίες», τόνισε η πρεσβεία της Κίνας στη Βρετανία στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Κίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark