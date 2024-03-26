Το Πεκίνο χαρακτήρισε σήμερα «κακόβουλες συκοφαντίες» τις κατηγορίες του Λονδίνου κατά τις οποίες ομάδες υποστηριζόμενες από το κινεζικό κράτος διεξήγαγαν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον βρετανών κοινοβουλευτικών που επικρίνουν την Κίνα και εναντίον της εκλογικής επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι κατηγορίες είναι «εντελώς ανυπόστατες» και «κακόβουλες συκοφαντίες», τόνισε η πρεσβεία της Κίνας στη Βρετανία στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

