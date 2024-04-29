Για τις κοινές ευαισθησίες που μοιράζεται η Εκκλησία με τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς συνομίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με τον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στην αμερικανική μεγαλούπολη στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης περιοδείας που πραγματοποίησε στον Καναδά και στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον γ.γ. λέγοντας «για εμάς κάθε πολιτικός αρχηγός που έρχεται από την πατρίδα μας δίνει μεγάλη χαρά. Και ιδιαίτερα ξέρετε ότι με την αριστερά, έτσι να το πω γενικότερα, μας συνδέουν ως Εκκλησία και ως χριστιανική πίστη οι ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για την δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, τη φτώχεια. Όλα αυτά είναι ένας κοινός παρονομαστής στον οποίο νομίζω ότι βρίσκουμε έδαφος να συνεργαστούμε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε».

Ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους στις ΗΠΑ και η λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μοιράστηκε δύο βασικά στοιχεία από τη λειτουργία της Εκκλησίας στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το πρώτο, όπως είπε, είναι ότι η Αρχιεπισκοπή στις ΗΠΑ έχει καταφέρει να αναπτύσσεται και να προοδεύει σε μια χώρα, όπου υπάρχει πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους. Ο κ. Ελπιδοφόρος εκτίμησε ότι είναι μια εμπειρία που αποδεικνύει ότι η ευημερία και η πρόοδος της Εκκλησίας μπορεί να μην επηρεάζεται από τον χωρισμό της από το κράτος.

Το δεύτερο στοιχείο που υπογράμμισε έχει να κάνει με τον τρόπο οργάνωσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο διοίκησης που έχει διαφορές από αυτό της Εκκλησίας της Ελλάδος. «Εδώ η Αρχιεπισκοπή δεν έχει ενορίες με την έννοια και τη δομή που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε κοινότητες. Κοινότητες που οι λαϊκοί έχουν απόλυτη συμμετοχικότητα, δικαίωμα ψήφου και αποφασίζουν για τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής οργάνωσης, από την τοπική κοινότητα που την λέμε ενορία στην Ελλάδα μέχρι και την Αρχιεπισκοπή. Επομένως, υπάρχει ένα σώμα λαϊκών, ανδρών και γυναικών, και η συμμετοχή του λαού είναι ουσιαστική με διαδικασίες εκλογής και όχι διορισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος μοιράστηκε τη συγκεκριμένη εμπειρία που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική, θεωρώντας ότι η συζήτησή της ενδέχεται να φανεί χρήσιμη και στη χώρα μας. Όπως ανάφερε, «αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ίσως να είναι και για εσάς χρήσιμα και για την πατρίδα μας γιατί υπάρχει μια φοβία γενικά στην Ελλάδα για το τι θα γίνει εάν χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Δεν ξέρω εάν θα αποφασιστεί τελικά αυτό στην Ελλάδα. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Απλά εμείς έχουμε εδώ μια συγκεκριμένη εμπειρία, την οποία καταθέτουμε και μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όλες τις κατευθύνσεις».

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ο Χριστός έσπασε όλα τα ταμπού της εποχής του

Από την πλευρά του, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι θα μπορούσε να υπάρχει διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και κοινή δράση σε τομείς που και η Εκκλησία και το κράτος χρειάζονται, χωρίς να γίνονται παρεμβάσεις στα του οίκου του καθενός. Υπό αυτό το πρίσμα, στηλίτευσε την πρακτική κομμάτων και οργανώσεων που καπηλεύονται το γνήσιο θρησκευτικό αίσθημα, διασπείροντας ακραίες αντιλήψεις που διακρίνουν τους ανθρώπους.

Στο σημείο αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για ένα ελληνικό φαινόμενο, καθώς κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στις ΗΠΑ, όπου πολιτικά κόμματα απομονώνουν διδασκαλίες του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν για κομματικούς σκοπούς.

«Αυτά είναι αντίθετα προς τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και αντίθετα προς τη διδασκαλία του ίδιου του Χριστού που δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Ακριβώς το αντίθετο, ο Χριστός ο ίδιος έσπασε όλα τα ταμπού της εποχής του. Και φτάσαμε δύο χιλιάδες χρόνια μετά να απορούμε εάν πρέπει να σπάσουμε και εμείς τα ταμπού των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. Και πραγματικά αυτό είναι λυπηρό. Είναι μια οπισθοχώρηση του Χριστιανισμού από τις αρχές του».

Κάλεσμα Δ. Κουτσούμπα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές μέσω επιστολικής ψήφου

Ο κ. Κουτσούμπας αναγνώρισε τη συνεισφορά της ομογένειας και εξέφρασε τη συγκίνησή του που κατάφερε να βρεθεί δίπλα στον ελληνισμό της Αμερικής. Παράλληλα, κάλεσε τους ομογενείς να αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα που τους δίνεται μέσω της επιστολικής ψήφου, συμμετέχοντας έτσι για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές από τον τόπο κατοικίας τους.

«Έχουν φύγει με χίλιες δύο δυσκολίες, κυρίως οι παλιότερες γενιές, αλλά δυστυχώς η ιστορία κάπως επαναλαμβάνεται, καθώς με την τελευταία οικονομική κρίση είχαμε μια νέα φυγή. Και νομίζουμε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τους ομογενείς. Να τους καλέσουμε να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, τώρα που υπάρχει η δυνατότητα με την επιστολική ψήφο. Και βεβαίως να ακούσουμε και ζητήματα που μπορούμε να προωθήσουμε προς την κεντρική κυβέρνηση και να βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να επιλύονται».

