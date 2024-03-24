Ζελένσκι: Ο Πούτιν θέλει να "ρίξει την ευθύνη" στην Ουκρανία για την επίθεση στη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Σάββατο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι αναζητεί τρόπους για να "ρίξει την ευθύνη" στην Ουκρανία για τη σφαγή στην αίθουσα συναυλιών σε προάστιο της Μόσχας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

"Αυτό που συνέβη χθες στη Μόσχα είναι προφανές: ο Πούτιν και τα άλλα καθάρματα προσπαθούν απλά να ρίξουν την ευθύνη σε κάποιον άλλον", δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό μήνυμά του, αφότου Ρώσοι αξιωματούχοι διατύπωσαν την εκδοχή μιας ουκρανικής ένδειξης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ήταν "απολύτως προβλέψιμο" ότι ο Πούτιν έμεινε σιωπηλός για 24 ώρες προτού συνδέσει τους πυροβολισμούς αυτούς με την Ουκρανία και ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες "τρομοκράτες" που έστειλε ο Πούτιν να πολεμήσουν και να σκοτωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία θα ήταν "σίγουρα αρκετοί" για να σταματήσουν τους τρομοκράτες στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

