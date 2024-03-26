Η Γαλλία θα ανοίξει προσεχώς πρεσβεία στη Γουιάνα, κίνηση άνευ προηγουμένου «για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανακοίνωσε το Κε ντ’ Ορσέ ενόψει επίσκεψης στη χώρα του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Στεφάν Σεζουρνέ.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ επισκέπτεται σήμερα την Τζόρτζταουν και θα το ανακοινώσει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχει με τον πρόεδρο Ιρφάν Αλί και τον ομόλογό του Χιου Τοντ, που θα επικεντρωθούν «στις διεθνείς κρίσεις»: την Αϊτή, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η Γουιάνα ασκεί το τρέχον διάστημα την προεδρία της κοινότητας των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM), εν μέσω της κρίσης δημόσιας ασφάλειας και της πολιτικής κρίσης στην Αϊτή. Είναι εξάλλου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ο υπουργός γνωρίζει πως μπορεί να βρει στη Γουιάνα συνομιλητή προκειμένου να προχωρήσουν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να επιλυθούν αυτές οι κρίσεις», κατά το Κε ντ’ Ορσέ, που διευκρινίζει πως είναι η πρώτη επίσκεψη γάλλου ΥΠΕΞ στη Γουιάνα.

Η απόφαση αυτή «εγγράφεται επίσης στον διπλωματικό επανεξοπλισμό της Γαλλίας», στο πλαίσιο του οποίου έγιναν πρόσφατα ανακοινώσεις για το άνοιγμα «πρεσβείας στη Σαμόα», «γενικών προξενείων στη Μοσούλη και στη Μελβούρνη» και τη «δημιουργία 700 επιπλέον θέσεων ως το 2027 για τη γαλλική διπλωματία».

Η Γουιάνα βρίσκεται σε διένεξη με τη Βενεζουέλα για τη διεκδικούμενη, πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Εσεκίμπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

