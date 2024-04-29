Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, αλλά και για την νέα εφαρμογή «MyCoast», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα καταγγελίες για υπέρβαση των παραχωρήσεων ή για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας, μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς σχετικά με τη σημερινή απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι έξι χρόνια μετά, ο κ. Κυρανάκης σχολίασε ότι «η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη και γι΄αυτό είναι σημαντικό το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη που θα μειώσει τους χρόνους έκδοσης αποφάσεων» ενώ πρόσθεσε ότι «όσοι θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές, θεωρούμε ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες».

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο ψηφιακό βοηθό, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι «έχει αναβαθμιστεί, μπαίνετε μέσα ενεργοποιείται τον φωνητικό βοηθό και ζητάτε μία ληξιαρχική πράξη γάμου. Το Chatbot μετατρέπεται σε Actionbot και αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης θα μπορεί να παραγγέλνει όποιο πιστοποιητικό θέλει χωρίς τη διαμεσολάβηση δημόσιας υπηρεσίας».

Η ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

Σχετικά με τις νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό παραβάσεων σε παραλίες, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «είχαμε πει ότι φέτος τον Μάιο θα είναι έτοιμη η εφαρμογή ΜyCoast η οποία θα μπορεί να δίνει στον πολίτη πλήρη εικόνα στην παραλία που βρίσκεται για το ποιος έχει μισθώσει νόμιμα την παραλία. Θα μπορεί να βλέπει τα τετραγωνικά και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης και θα μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες. Θέλουμε να βγαίνει η εικόνα ότι η χώρα είναι πιο οργανωμένη».





