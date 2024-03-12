Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σήμερα στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM, αναφέρθηκε στη ρωσική επίθεση με πύραυλο στην Οδησσό πριν λίγες ημέρες, ενώ πραγματοποιούσε επίσκεψη ο Έλληνας πρωθυπουργός ,Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας: «Πρέπει να είσαι άρρωστος για να χτυπήσεις με πύραυλο κρουζ μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του BFM έθεσε στον Ουκρανό πρόεδρο το εξής ερώτημα: «Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήσασταν στην Οδησσό στο πλάι του Έλληνα πρωθυπουργού σημειώθηκε πλήγμα με πύραυλο κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακριά σας. Πιστεύετε ότι ο Πούτιν αποπειράθηκε να σας σκοτώσει;».

Απαντώντας ο Ζελένσκι ανέφερε: «Ήθελε να ρίξει σε εμένα ή είχε άλλη πρόθεση; Πιστεύω ότι δεν έχει σημασία σήμερα»

«Αυτό που αποτελεί πραγματικά όνειδος», συνέχισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, είναι «ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και όταν υποδεχόμαστε τον ηγέτη μιας άλλης χώρα, κράτους-μέλους της ΕΕ και εσύ επιχειρείς κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο και χτυπάς με έναν πύραυλο κρουζ σε απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων από αυτόν τον ηγέτη, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι πραγματικά άρρωστος ».

«Και καθώς μου θέτετε την ερώτηση ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν νομίζω ότι είναι κάποιος που έχει χάσει την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Πιστεύω ότι [στόχος του] είναι η καταστροφή με κάθε μέσο της Ουκρανίας και κάθε τι που είναι ζωντανό στην Ουκρανία» κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

