Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα μιλήσει για την «ετοιμότητα και την ανοιχτή διάθεση» της χώρας του για συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας στα σχόλια του Πάπα Φραγκίσκου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.
«Γνωρίζετε ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα μιλήσει για την ετοιμότητά μας και τη διάθεσή μας να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο προτιμώμενος δρόμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία της Ελβετίας που κυκλοφόρησε το Σάββατο, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι πιστεύει ότι ο «ισχυρότερος» σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία είναι αυτός που έχει «το θάρρος να υψώσει τη λευκή σημαία και να διαπραγματευτεί». Η αναφορά του ποντίφικα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
Ο Πεσκόφ είπε ότι, όπως κατανοεί, υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο στις δηλώσεις του Πάπα, αλλά ότι γενικά τάχθηκε υπέρ των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τα σχόλια του Πάπα και της Ρωσίας αντιμετωπίστηκαν με «απολύτως σκληρή άρνηση» από την Ουκρανία.
Από πλευράς της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε την Κυριακή στο ιταλικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι βλέπει τις δηλώσεις του Πάπα ως έκκληση προς τη Δύση «να παραμερίσει τις φιλοδοξίες της και να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος» όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Η Ουκρανία επέκρινε με δριμύτητα τα σχόλια του Πάπα Φραγκίσκου, με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα να ορίζει τον «ισχυρότερο» ως αυτόν που «στέκεται στο πλευρό του καλού αντί να προσπαθεί να τους βάλει στην ίδια θέση και να το αποκαλέσει «διαπραγματεύσεις».
«Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Αυτή είναι η σημαία με την οποία ζούμε, πεθαίνουμε και κυριαρχούμε. Δεν θα υψώσουμε ποτέ άλλες σημαίες» διεμήνυσε.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.