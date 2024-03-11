Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα μιλήσει για την «ετοιμότητα και την ανοιχτή διάθεση» της χώρας του για συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας στα σχόλια του Πάπα Φραγκίσκου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.



«Γνωρίζετε ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα μιλήσει για την ετοιμότητά μας και τη διάθεσή μας να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο προτιμώμενος δρόμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία της Ελβετίας που κυκλοφόρησε το Σάββατο, ο είπε ότιΗ αναφορά του ποντίφικα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.Ο Πεσκόφ είπε ότι, όπως κατανοεί,, αλλά ότι γενικά τάχθηκε υπέρ των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τα σχόλια του Πάπα και της Ρωσίας αντιμετωπίστηκαν μεαπό την Ουκρανία.Από πλευράς της,όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία., με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα να ορίζει τον «ισχυρότερο» ως αυτόν που «στέκεται στο πλευρό του καλού αντί να προσπαθεί«Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Αυτή είναι η σημαία με την οποία ζούμε, πεθαίνουμε και κυριαρχούμε.διεμήνυσε.

