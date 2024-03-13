Σχεδόν 230.000 παιδιά, έγκυες και νέες μητέρες διατρέχουν κίνδυνο «να πεθάνουν από την πείνα» τους επόμενους μήνες στο Σουδάν, χώρα η οποία σπαράσσεται επί σχεδόν έναν χρόνο από τον ανελέητο πόλεμο δυο στρατηγών για την εξουσία, προειδοποιεί σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους - δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός - και μετέτρεψαν οκτώ εκατομμύρια σε πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους, υπενθυμίζει η ΜΚΟ, βυθίζοντας το Σουδάν «σε μια από τις χειρότερες επισιτιστικές κρίσεις στον κόσμο».

Η Save the Children («Σώστε τα παιδιά») λογαριάζει ότι πάνω από 2,9 εκατομμύρια ανήλικα υποφέρουν από υποσιτισμό και 729.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών από «οξύ υποσιτισμό», την πιο σοβαρή και θανατηφόρα μορφή πείνας.

Στις αρχές του μήνα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών έκρουε ήδη τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας πως η παρατεινόμενη ένοπλη σύρραξη ενδέχεται να «δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση λιμού στον κόσμο» στην αφρικανική χώρα η οποία ήδη βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού πληθυσμού στον πλανήτη.

Οι βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων, οι καταστροφές υποδομών, οι βιασμοί, οι λεηλασίες, οι βίαιοι εκτοπισμοί, οι πυρπολήσεις κοινοτήτων έχουν μετατραπεί στην εφιαλτική καθημερινότητα για τους κάπου 48 εκατ. κατοίκους του Σουδάν.

Ο Δρ. Αρίφ Νουρ, διευθυντής του παραρτήματος της Save the Children στο Σουδάν, επισημαίνει πως οι συνέπειες του πολέμου είναι συχνά μακροπρόθεσμες. Το ότι δεν υπήρξε αγροτική περίοδος το 2023 σημαίνει «πως σήμερα δεν υπάρχουν τρόφιμα». Και το ότι «δεν γίνεται σπορά σήμερα σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν τρόφιμα αύριο», εξηγεί.

«Ο κύκλος της πείνας δεν παύει να γίνεται χειρότερος, χωρίς καμιά λύση ενόψει, μόνο περισσότερη δυστυχία», προσθέτει, καθώς οι μισοί και πλέον Σουδανοί, ανάμεσά τους 14 εκατομμύρια παιδιά, έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν, κατά τον ΟΗΕ.

Ο πόλεμος, ο οποίος δεν αποκλείεται να διαρκέσει χρόνια, σύμφωνα με ειδικούς, στον οποίο αναμετρώνται οι ένοπλες δυνάμεις και οι επίφοβοι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έσπρωξε 18 εκατομμύρια Σουδανούς σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, ανάμεσά τους πέντε εκατομμύρια που βρίσκονται στο τελευταίο σκαλί πριν από τον λιμό.

Μολαταύτα, η διεθνής κοινότητα δεν διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για να προσφερθεί βοήθεια στους εκτοπισμένους, στους πρόσφυγες, στους τραυματίες, στα θύματα σεξουαλικής βίας, την ώρα που το διεθνές σύστημα δικαιοσύνης ανησυχεί πως διαπράττονται «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν.

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, που εμποδίζονται να φθάσουν ή να κυκλοφορήσουν στη χώρα όταν δεν δέχονται επιθέσεις κι από τα δύο στρατόπεδα, τονίζουν πως δεν έχει καλυφθεί παρά το 5,5% των χρηματοδοτικών αναγκών για τις προσπάθειες αποτροπής του λιμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

