Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας, η Ρωσία έδωσε «προληπτική απάντηση» με την εισβολή στην Ουκρανία, ήταν μια αναγκαστική, έγκαιρη και σωστή απόφαση, ισχυρίστηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στην παρέλαση της Κόκκινης Πλατείας στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις με την Ουκρανία υποστήριξε ότι «η Δύση προετοιμαζόταν για εισβολή στα εδάφη μας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Το ΝΑΤΟ προκαλούσε απειλές στα σύνορά μας. Η Δύση δεν ήθελε να ακούσει τη Ρωσία, είχαν άλλα σχέδια».

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι επιχειρήσεις της Ρωσίας είναι πλέον εστιασμένες στο Ντονμπάς. «Στο Κίεβο έλεγαν ότι μπορεί να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα (…) Tα πάντα μάς έλεγαν ότι υπάρχει ανάγκη να πολεμήσουμε» δήλωσε.



Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση ήταν ένα αναγκαίο και έγκαιρο μέτρο, ήταν η μοναδική σωστή απόφαση που μπορούσαμε να λάβουμε». Σημείωσε ότι η Ρωσία «προέτρεψε την Ευρώπη για έναν δίκαιο συμβιβασμό, αλλά δεν ήθελαν να μας ακούσουν».

«Εμείς ποτέ δε θα εγκαταλείψουμε την παράδοσή μας και την πατρίδα μας, εν μέσω ρωσοφοβίας, επαίνου των προδοτών και γενικής παρακμής ηθών όπως σε άλλες χώρες» ανέφερε.

Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη τους νικητές «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου», αλλά και τους προστάτες σήμερα του Ντόνμπας, στην ανατολική Ουκρανία. «Χρέος μας είναι να κάνουμε τα πάντα για να μην επαναληφθεί η φρίκη ενός παγκόσμιου πολέμου», είπε.

Χαιρέτισε το «θρίαμβο» της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, Όπως είπε, ήταν ένα «πρωτοφανές κατόρθωμα ηρωισμού» και η Ρωσία πρέπει να διασφαλίσει ότι «η φρίκη του φασισμού δεν θα επαναληφθεί ποτέ».



Στη συνέχεια ζήτησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και για τους Ρώσους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο Ντονμπάς.

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα σε όλη τη Ρωσία οι παρελάσεις για την Ημέρα της Νίκης κατά των ναζί, στη σκιά της αποκαλούμενης από το Κρεμλίνο «ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Σε βίντεο από τις παρελάσεις στην Αικατερινούπολη διακρίνονται άνδρες που φορούν περιβραχιόνια με το σύμβολο της ρωσική εισβολής Ζ.



Participants of the military parade in #Yekaterinburg wear the "Z" symbol. Source: Саша Зубковский / It's My City. pic.twitter.com/V8sfOpfj7h

Όπως αναφέρει το ΝBC, Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα χρησιμοποιήσει την Ημέρα της Νίκης ως ευκαιρία για να κηρύξει επισήμως τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε το Φεβρουάριο.

Οι αναλυτές λένε ότι μετά από περισσότερους από δύο μήνες μαχών στην οποία η ρωσική εισβολή φαίνεται να «έχει σκαλώσει», ο Πούτιν έχει περιορισμένες επιλογές, που κυμαίνονται από την πλήρη στρατιωτική κινητοποίηση έως την «κήρυξη νίκης» στο Ντονμπάς. Μεταξύ των επιλογών Πούτιν, είναι η κήρυξη πολέμου, η ανακήρυξη «νίκης στην ανατολική Ουκρανία» και η μερική κινητοποίηση δυνάμεων.

Πάντως, Ουκρανία είναι απίθανο να αποδεχτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που επιτρέπει στη Ρωσία να διατηρήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει.

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιεύει μερικές φωτογραφίες από τις εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη του Βλαδιβοστόκ, στις ακτές του Ειρηνικού.



Ο εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει ότι φέτος δεν έχουν κληθεί ηγέτες χωρών στην παρέλαση της Μόσχας, ούτε ο πρόεδρος της στενής συμμάχου Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Επίσης, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν επίσημοι εορτασμοί στη Μαριούπολη.

Victory Day parades begin in Russia.



People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.



This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj