Πούτιν: Η πυρηνική απειλή του είναι ένα μαγικό τρικ, αλλά είναι επικίνδυνο

Το κλειδί για όλα τα μαγικά κόλπα είναι ο αντιπερισπασμός, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τον τελευταίο γύρο πυρηνικών ιαχών του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός πυραύλου νέας γενιάς την Πέμπτη για να χτυπήσει έναν στόχο στην Ουκρανία.



Μετά από μια αρχική δήλωση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ή ICBM, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε αργότερα σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος του (σ.σ μεσολάβησαν νέες απειλές) ότι με το χτύπημα είχε στην πραγματικότητα δοκιμάσει ένα νέο, μικρότερου βεληνεκούς, υπερηχητικό πύραυλο που ονομάζεται Oreshnik. Αυτοί είναι κυρίως σχεδιασμένοι για να φέρουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές και θα απαιτούσαν συστήματα πυραυλικής άμυνας που η Ουκρανία δεν διαθέτει για να τους καταρρίψει.



Πυροδοτήθηκε από την περιοχή του Αστραχάν, στο βόρειο άκρο της Κασπίας Θάλασσας, ο πύραυλος έπληξε ένα εργοστάσιο και τα γύρω κτίρια στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά.



Ο Πούτιν κατέστησε σαφές στην ομιλία του ότι αυτή ήταν μια απάντηση στις αμερικανικές και βρετανικές αποφάσεις να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς ATACMS και τους πυραύλους κρουζ Storm Shadow εναντίον στόχων στη Ρωσία. Ωστόσο, η επιλογή του όπλου ήταν επίσης μια προσπάθεια να δοθεί αξιοπιστία στις προς το παρόν «πληθωριστικές» πυρηνικές απειλές του.



Η Ρωσία έχει πολύ λίγους από αυτούς τους πανάκριβους πυραύλους, και δεν θα ξεδοντιάσει την πυρηνική της αποτροπή χρησιμοποιώντας πολλούς από αυτούς στην Ουκρανία. Επομένως, όποια και αν είναι η ζημιά που προκλήθηκε - και σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές ήταν λίγο μεγαλύτερη από ό,τι προκαλείται από άλλους βαλλιστικούς πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ρωσία - το πλήγμα της Πέμπτης είναι λιγότερο προάγγελος νέων επιθέσεων από πυραύλους Oreshnik και περισσότερο μια προσπάθεια να πειστούν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η Ουάσιγκτον ότι ο Πούτιν αυτή τη φορά το εννοεί όταν λέει ότι είναι πρόθυμος να μετατρέψει αυτόν τον πόλεμο σε πυρηνική σύγκρουση.



Αλλά είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε μια προοπτική. Δεν βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας πυρηνικής πυρκαγιάς. Ο Πούτιν μιλάει για το τεράστιο πυρηνικό του οπλοστάσιο επειδή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη τακτική στο να κάνει την κυβέρνηση Μπάιντεν και τους Ευρωπαίους ηγέτες να αυτολογοκρίνονται και να αργούν να διοχετεύσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία. Εάν τώρα καταφέρει να κάνει τον Τραμπ να πλαισιώσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το ερώτημα εάν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν: α) να αποφύγουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έναν πυρηνικό Αρμαγεδδώνα, ή β) να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί μια βιώσιμη συμφωνία, σίγουρα θα διαλέξουν την επιλογή Α.



Λοιπόν, τι συμπεράσματα να βγάλουμε από όλα αυτά; Το ένα είναι να σταματήσουμε να καρδιοχτυπούμε κάθε φορά που ο Πούτιν μιλάει για πυρηνικά όπλα. Το τροποποιημένο δημόσιο δόγμα για τη χρήση των πυρηνικών που υπέγραψε αυτή την εβδομάδα (ο Πούτιν) ήταν άλλο ένα επικοινωνιακό, παρά επιχειρησιακό, εργαλείο, και δεν αφαιρεί κανένα από τα τεράστια εμπόδια και το κόστος που συνεπάγεται το πάτημα του κόκκινου κουμπιού. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ρωσία ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το χτύπημα της Πέμπτης εκ των προτέρων. Η «εξίσωση» για μια πυρηνική κίνηση δεν είχε νόημα όταν η Ρωσία έχανε στην Ουκρανία το 2022, και έχει λιγότερο νόημα τώρα όταν κερδίζει και ένας πιο δεκτικός πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του. Η χρήση πειραματικού πυραύλου την Πέμπτη δεν το αλλάζει αυτό.



Εάν ο «πυρηνικός θόρυβος» είναι αντιπερισπασμός, ο Πούτιν με το άλλο του χέρι κλιμακώνει τον πόλεμο με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων και βαλλιστικών πυραύλων μεσαίας εμβέλειας που προκάλεσαν την Ουάσιγκτον να αλλάξει γνώμη για τη χρήση ATACMS. Τη Δευτέρα, τα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τη Σουηδία και τη Φινλανδία με τη Λιθουανία και τη Γερμανία αντίστοιχα, διακόπηκαν. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η βασική υπόθεση πρέπει προς το παρόν να είναι ρωσική δολιοφθορά. Σε αντίθεση με την επίθεση στον αγωγό φυσικού αερίου του 2022 Nord Stream, είναι δύσκολο να δούμε ποιος άλλος θα είχε κίνητρο.



Στο μεταξύ, το Ισραήλ έχει εκπλαγεί από την ποσότητα, την πολυπλοκότητα και την πρόσφατη ημερομηνία κατασκευής των ρωσικών όπλων που εντοπίζει στις κρύπτες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Στην Υεμένη, η Μόσχα φέρεται να παρείχε δεδομένα στόχευσης για να βοηθήσει τους αντάρτες Χούθι να χτυπήσουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με αναφορές στη Wall Street Journal και στο Reuters, μεταξύ άλλων, το Κρεμλίνο εξέτασε επίσης μια συμφωνία με τη μεσολάβηση του Ιράν για να δώσει στους Χούθι αντιπλοϊκούς πυραύλους που θα μπορούσαν να απειλούσαν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία. Αυτό δεν συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά ο Πούτιν είπε πολύ ξεκάθαρα ότι αν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας της επέτρεπαν να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους κρουζ και τους βαλλιστικούς πυραύλους για να χτυπήσει τη Ρωσία, θα έδινε στους εχθρούς της Δύσης τα μέσα να κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει λόγος να τον αμφισβητείς.



Να αναμένετε και άλλα τέτοια, ιδίως επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια. Η απλή γεωγραφία σημαίνει ότι η Ρωσία, με έκταση από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό, δεν έχει ή δεν χρειάζεται πολλά από αυτά τα καλώδια, αντίθετα με τη Δύση . Αυτό δημιουργεί μια «ασυμμετρία ευπάθειας» την οποία η Ρωσία, χάρη σε έναν από τους πιο ικανούς στόλους υποβρυχίων, είναι σε καλή θέση να εκμεταλλευτεί, φτάνοντας στα καλώδια άλλων εθνών.



Οποιαδήποτε σύγκρουση αποσπά την προσοχή από την εισβολή του Πούτιν ή μειώνει τους στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους των ΗΠΑ έτσι ώστε να μην μπορούν να σταλούν στην Ουκρανία, λειτουργεί προς όφελός του. Έτσι, κάνει ό,τι μπορεί, όπου μπορεί, για να προκαλέσει χάος και εφοδιαστική καταπόνηση. Κάποια από αυτά είναι αντίποινα, αλλά κυρίως είναι μέρος της ευρύτερης πολεμικής του προσπάθειας και είναι απίθανο να σταματήσει μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν έχει κρύψει ότι ο απώτερος στόχος του είναι να επαναφέρει τη Ρωσία στη διεθνή κορυφή ως μεγάλη δύναμη.



Ωστόσο, η ξαφνική ανατροπή της πολιτικής των ΗΠΑ για τους ATACMS τον έχει ανησυχήσει και πράγματι κάνει τα πράγματα πιο επικίνδυνα. Η προοπτική ότι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα προσπαθήσει να εξαναγκάσει έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου καθιστά ζωτικής σημασίας και για τις δύο πλευρές να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται σε όσο το δυνατόν ισχυρότερη θέση όταν «σταματήσει η μουσική». Εάν οι δυνάμεις του Πούτιν δεν προχωρούν πλέον επειδή τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα αμερικανικά ATACMS και οι βρετανικοί πύραυλοι κρουζ Storm Shadow καταστρέφουν ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών και ενεργειακή υποδομή, θα είναι σε πολύ πιο αδύναμη θέση να αντιμετωπίσει τις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός ως εργαλείο για να απαιτήσει την παράδοση του Κιέβου.



Αυτή είναι η ουσία. Ο Πούτιν προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη ρωσική εδαφική επιρροή. Είναι τόσο απρόθυμος να εγκαταλείψει την εξουσία που συνοδεύει μια αυτοκρατορία, όπως ήταν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί και οι Οθωμανοί πριν από αυτόν. Δεν ακούω κανέναν να υπαινίσσεται ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος με την Αλγερία να είναι ακόμα γαλλική αποικία ή την Ουγγαρία να εξουσιάζεται ακόμα από τη Βιέννη. Εάν αυτές οι αυτοκρατορίες μπορούσαν να απειλήσουν τον κόσμο εάν δεν γινόταν το δικό τους, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα το έκαναν. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να δεχθεί τους ριζικούς κινδύνους και το συγκεκριμένο κόστος ενός πυρηνικού χτυπήματος.

