Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Ξηρολίμνη Φωκίδας – Δεν απειλήθηκαν κατοικίες

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα την Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες των ΟΤΑ ενίσχυσαν το έργο της κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης του μετώπου μέσω drone, αξιοποιώντας τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα.

Όπως επισημαίνεται, παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Φωκίδας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

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