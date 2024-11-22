Ο διευθυντής του νοσοκομείου Νταρ αλ Αμάλ, κοντά στην Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον της κατοικίας του. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους και έξι μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το σπίτι του γιατρού Αλί Ράκαν Αλάμ βρίσκεται πολύ κοντά στο νοσοκομείο.

Το υπουργείο ανακοίνωσε «την απώλεια του Δρ Αλί Ράκαν Αλάμ, διευθυντή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Νταρ αλ Αμάλ, ο οποίος έπεσε μάρτυρας μαζί με έξι συναδέλφους του σε μια θρασύδειλη ισραηλινή επίθεση εναντίον της κατοικίας του που βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο».

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο κατήγγειλε επίσης «τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον του προσωπικού και των υποδομών υγείας».

