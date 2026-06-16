Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» η Μάρω Κοντού

«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τα καταφέρει», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μάρω Κοντού

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χτες, Δευτέρα, η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο Mega: «Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, ότι στη χθεσινή εφημερία χθες βράδυ, προσήλθε η κυρία Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα, και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, δεν είναι μια ακπλή ίωση. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τα καταφέρει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηθοποιός νοσοκομείο Μάρω Κοντού
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο