Στο νοσοκομείο «Αττικόν» η Μάρω Κοντού

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χτες, Δευτέρα, η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο Mega: «Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, ότι στη χθεσινή εφημερία χθες βράδυ, προσήλθε η κυρία Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα, και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, δεν είναι μια ακπλή ίωση. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τα καταφέρει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.