Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, η οποία, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αναρρώνει μετά από ατύχημα που είχε τις προηγούμενες ημέρες.

Η σπουδαία ηθοποιός επικοινώνησε με τηλεοπτική εκπομπή προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση της υγείας της, διαψεύδοντας πληροφορίες που έκαναν λόγο για πνευμονολογικό ή καρδιολογικό πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, η νοσηλεία της οφείλεται σε πτώση που είχε έπειτα από γλίστρημα. Από το ατύχημα υπέστη κάκωση στο ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό, κοντά στην περιοχή του πνεύμονα.

Η ίδια τόνισε ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και πως η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την ανάρρωσή της.

Η αγαπημένη ηθοποιός εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι της.

Πηγή: skai.gr

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