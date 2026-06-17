Η Yum! Brands πουλάει τη δοκιμαζόμενη αλυσίδα καταστημάτων Pizza Hut σε μια συμφωνία αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) LongRange Capital θα αποκτήσει το εμπορικό σήμα εκτός της ηπειρωτικής Κίνας έναντι 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η Yum China Holdings θα αγοράσει τις δραστηριότητες της ηπειρωτικής Κίνας έναντι 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Υπό την ηγεσία της LongRange και της Yum China, η Pizza Hut θα είναι σε πλεονεκτική θέση για μελλοντική ανάπτυξη, με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που φέρνει βαθιά τεχνογνωσία στον κλάδο της εστίασης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Yum! Brands, Κρις Τέρνερ.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών για την Pizza Hut - ένα όνομα συνώνυμο με το casual dining (χαλαρό φαγητό) στην Αμερική.

Η Yum! Brands αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης τον Νοέμβριο του 2025, μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα (same-store sales) στις ΗΠΑ. Η αμερικανική αγορά είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αλυσίδα, καθώς αντιπροσωπεύει το 40% των συνολικών διεθνών πωλήσεών της.

Η πτώση των επιδόσεων οφείλεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από αναγεννημένες αλυσίδες όπως η Domino's, η Papa John's και η Little Caesars. Σε μια εποχή που ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, αυτοί οι ανταγωνιστές έχουν προχωρήσει σε επιθετικές εκπτώσεις στις προσφορές τους για να κερδίσουν τους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στις τιμές.

Επιπλέον, μεσαίου μεγέθους περιφερειακές αλυσίδες έχουν επίσης αποσπάσει μερίδιο από την αγορά. Αυτοί οι μικρότεροι, πιο ευέλικτοι ανταγωνιστές στον τομέα του γρήγορου φαγητού προσαρμόστηκαν ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες στον λεγόμενο «πόλεμο της πίτσας».

Ταυτόχρονα, η ραγδαία άνοδος των εφαρμογών διανομής φαγητού (delivery apps) τρίτων κατέκλυσε την αγορά με εναλλακτικές επιλογές, εξασθενώντας την ιστορική κυριαρχία της Pizza Hut.

Η ιστορία της Pizza Hut

Η Pizza Hut ιδρύθηκε το 1958, ως ιδέα δύο αδελφών στη Γουίτσιτα του Κάνσας.

Εξαγοράστηκε από την PepsiCo το 1977 και στη συνέχεια αποσχίστηκε, αποτελώντας αυτό που μετεξελίχθηκε στη Yum! Brands το 1997.

«Η Pizza Hut είναι ένα από τα πιο εμβληματικά εμπορικά σήματα εστιατορίων στον κόσμο και είμαστε περήφανοι για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην ιστορία της Yum!», δήλωσε ο Τέρνερ.

Η Yum! εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, αφότου η DC London Pie, η εταιρεία που διαχειριζόταν τα εστιατόρια με σέρβις (dine-in), τέθηκε υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.

Αν και η οικονομική κατάρρευση έκλεισε αρχικά 68 εστιατόρια και έθεσε σε κίνδυνο περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας, περίπου 64 εστιατόρια διασώθηκαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας διάσωσης.

Με την εκποίηση του υπόλοιπου τμήματος που αντιμετωπίζει προβλήματα, η Yum! Brands σκοπεύει να εξορθολογίσει την εταιρική της εστίαση και τους πόρους της στα εναπομείναντα βασικά εμπορικά σήματά της, τα οποία περιλαμβάνουν τα KFC και το Taco Bell.

Οι συναλλαγές με τη LongRange Capital και τη Yum China αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι δύο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση των συνήθων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.