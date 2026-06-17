Της Άντζυ Κούκη

Ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Ολομέλειας σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Στον απόηχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αλλά και με την προοπτική της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο τον σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας.

Τόνισε μάλιστα πως η χώρα μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση» σημείωσε. «Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα των περιουσιακών ζητημάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον υπουργό εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σεβασμός πρόοδος της διαδικασίας, μόνο αν υπάρξει πλήρης σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας.

« Η Ελλάδα έχει το κλειδί»

«Είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει κάθε λόγο ιστορικό και εθνικό, αλλά και σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό να είναι εκείνη που έχει το κλειδί, είναι η επισπεύδουσα χώρα για την διαδικασία για την ένταξη των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει αναίρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι προαπαιτούμενο στη συζήτηση που αναπτύσσεται αποτελεί η «πλήρης συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας» για την είσοδο της Αλβανίας στην ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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