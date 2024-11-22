Δύο δήμαρχοι προσκείμενοι στην αντιπολίτευση καθαιρέθηκαν από το αξίωμά τους αφού καταδικάστηκαν για «τρομοκρατία», ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές, μερικές εβδομάδες μετά την καθαίρεση άλλων τεσσάρων αιρετών.

Οι δήμαρχοι του Τούντζελι και του Όβατζικ καταδικάστηκαν αυτήν την εβδομάδα σε κάθειρξη 6 ετών και τριών μηνών ο καθένας ως μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK). Αντικαταστάθηκαν από δημάρχους διορισμένους από το κράτος, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Ο αποπεμφθείς δήμαρχος του Τούντζελι, ο Τσεβντέτ Κονάκ, είναι μέλος του Κόμματος Ισότητας των Λαών και της Δημοκρατίας (DEM, πρώην HDP), του κυριότερου φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας. Το DEM είναι η τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο και συχνά μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών που το κατηγορούν για διασυνδέσεις με το PKK.

Ο Μουσταφά Σαριγκιούλ, ο δήμαρχος του Όβατζικ, πρόσκειται στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο κέρδισε τις τοπικές εκλογές του περασμένου Μαρτίου.

Και οι δύο δήλωσαν την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι οι καταδίκες τους ήταν αβάσιμες και απλώς προετοίμαζαν το έδαφος για την καθαίρεσή τους.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν οργισμένους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν απόψε έξω από το δημαρχείο του Τούντζελι. Ορισμένοι προσπάθησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Στα τέλη Οκτωβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου άλλοι τέσσερις δήμαρχοι καθαιρέθηκαν επίσης, κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία». Η αντικατάστασή τους καταδικάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το DEM καταδίκασε τις καθαιρέσεις των δύο δημάρχων δηλώνοντας ότι «η κυβέρνηση καταστρέφει σιγά-σιγά τη βούληση του λαού». Ο ηγέτης του CHP Οζγκιούρ Οζέλ κατήγγειλε τη «κλοπή της βούλησης του έθνους».

