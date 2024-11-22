Η κακοκαιρία που πλήττει τη Σερβία προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα νοτιοδυτικά της χώρας. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περισσότεροι από 10.000 καταναλωτές εξαιτίας των ισχυρών χιονοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι προβλήματα παρουσιάζονται και στην κεντρική Σερβία και ανέφερε ότι 160 συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στη Σερβία χιονίζει ακατάπαυστα από το βράδυ της Πέμπτης και σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, για απόψε αναμένεται να πέσουν 10 με 20 εκατοστά χιονιού.

Η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους διεξάγεται με δυσκολία, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα και φορτηγά στο αυτοκινητόδρομο από το Βελιγράδι προς την πόλη Τσάτσακ αφού τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν προλαβαίνουν να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Βελιγράδι επηρεάζουν και τη λειτουργία του αεροδρομίου. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε ανακοίνωση για το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή ακόμη και ακύρωσης πτήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.