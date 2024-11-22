Δυνάμεις της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας που επιχειρούν στον ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου εντόπισαν θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ, όπου ένας πράκτορας της οργάνωσης είχε σκοτωθεί σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή.



O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν αρκετοί ρωσικής κατασκευής αντιαρματικοί πύραυλοι Kornet στην τοποθεσία, μαζί με ένα drone που ήταν προετοιμασμένο για εκτόξευση στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Η ταξιαρχία, που λειτουργεί υπό την 98η Μεραρχία, επιδράμει σε αυτό που ο στρατός αποκαλεί «μια περιοχή που χρησιμεύει ως σημαντικό προπύργιο τρομοκρατίας για τη Χεζμπολάχ».Ο στρατός αναφέρει ότι τα στρατεύματα εντόπισαν αρκετές θέσεις μάχης της Χεζμπολάχ, αποθήκες όπλων, καταφύγια, και άλλες υποδομές εν μέσω της στρατιωτικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.