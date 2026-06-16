Έρχεται το Μ.Ι.Δ.Α και μαζί του και ο κίνδυνος για αναδρομικούς φόρους και χρεώσεις

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η 15η Ιουνίου πέρασε οπότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη λειτουργία του Μεγάλου αδερφού της αγοράς ακινήτων. Σύμφωνα με τα στελέχη της ΑΑΔΕ το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα είναι πλήρως λειτουργικό μετά τα μέσα Ιουνίου.



Το Μ.Ι.Δ.Α θα αποτελέσει πραγματική επανάσταση καθώς θα επιτρέψει στο κράτος να έχει μια ενιαία βάση δεδομένων για κάθε ακίνητο της χώρας. Αφορά περισσότερους από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες που δυστυχώς θα ξανακληθούν να δηλώσουν ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν την περιουσία τους και τη χρήση της.



Στο μητρώο θα μεταφερθούν τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάσπαρτα, σε διάφορες βάσεις δεδομένων όπως αυτή της ΑΑΔΕ με τα Ε9, Ε1 και Ε2, το Κτηματολόγιο αλλά τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΕΥΔΑΠ.

Στη συνέχεια κι αφού ανοίξει η πλατφόρμα, οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιηθούν, να μπουν με τους κωδικούς taxis που έχουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία (είδος, θέση, όροφος, παλαιότητα).



Θα πρέπει να δηλωθεί σωστά και η χρήση του ακινήτου. Κάθε ιδιοκτήτης θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα από περισσότερες από 60 κατηγορίες χρήσης. Κύρια κατοικία, κενό, δωρεάν παραχώρηση κτλ.

Σε περίπτωση μίσθωσης θα δηλώνονται και τα στοιχεία του ενοικιαστή, το ποσό του ενοικίου, η διάρκεια της μίσθωσης αλλά και ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στον οποίο θα καταβάλλεται το μίσθωμα, υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου.

Για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα δηλώνεται και η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Θα δηλώνονται ακόμη και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια…



Ιδιαίτερη σημασία έχει για τα αγροτεμάχια και τις επιδοτήσεις η σύνδεση του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) με τον ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου) ώστε να αποφευχθούν νέα …παρατράγουδα.

Το νέο σύστημα θα αποκτήσει ακόμη και δυνατότητα γεωεντοπισμού μέσω της διασύνδεσης με το Κτηματολόγιο και γεωχωρικά δεδομένα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει ευκολότερα αδήλωτες επιφάνειες ή αποκλίσεις στα ακίνητα.

Το σύστημα αυτό θα βοηθήσει και στον έλεγχο για παρατυπίες στις επιδοτήσεις με τον κ. Πιτσιλή να δηλώνει ότι η ΑΑΔΕ ήδη ελέγχει 20.000 ΑΦΜ.



Στο Μ.Ι.Δ.Α δεν θα τηρείται μια απλή γενική καταγραφή αλλά συνεχής ενημέρωση. Κάθε αλλαγή που θα αφορά οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου θα δηλώνεται και η βάση δεδομένων του Μ.Ι.Δ.Α θα επικαιροποείται αυτόματα πια. Δεν θα χρειάζονται συνεχείς δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες μετά την πρώτη επίσκεψη.



Η ανησυχία σε όλο αυτό είναι ότι οι διασταυρώσεις του Μητρώου με τις άλλες πλατφόρμες θα αναδείξουν αναντιστοιχίες (sic) μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικότητας με ορατό των κίνδυνο προστίμων κι επιβαρύνσεων. Μεταξύ άλλων:

Διαφορετικές δηλωθείσες χρήσεις του ίδιου ακινήτου σε Ε9 και Κτηματολόγιο

Αναντιστοιχία στα τετραγωνικά

Κρυφά/Μαύρα ενοίκια με δηλωθέντα κατά τα άλλα κενά ακίνητα

Διαφορετικά δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου ακινήτου

Ενδεικτική της ανησυχίας στην αγορά, είναι η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων η οποία ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών να επιτρέψει τη δήλωση και διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων χωρίς αναδρομικούς φόρους. Κάπως έτσι και το 2020 όταν αντίστοιχη πρόταση της Ομοσπονδίας έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών και 2,6 εκατομμύρια πολίτες δήλωσαν στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ 60 εκατ. τ.μ. αδήλωτων κτισμάτων με απαλλαγή από αναδρομικές κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

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