Στάρμερ: Η Βρετανία δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως η χώρα του δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, απορρίπτοντας στην ουσία τον ισχυρισμό του πρέσβη της Ρωσίας στο Λονδίνο πως πλέον οι Βρετανοί είναι «ευθέως αναμεμειγμένοι» στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά από τη χρήση πυραύλων Storm Shadow από το Κίεβο για πλήγματα εντός ρωσικής επικράτειας.

Ερωτηθείς το μεσημέρι από το BBC Radio Bristol αν η Βρετανία είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο σερ Κιρ απάντησε: «Όχι, δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά η Ουκρανία σίγουρα είναι, διότι η Ουκρανία έχει υποστεί εισβολή από τη Ρωσία και αυτός ο πόλεμος εκτυλίσσεται πλέον εδώ και πάνω από χίλιες ημέρες. Είναι χίλιες ημέρες επιθετικότητας από τη Ρωσία και χίλιες ημέρες θυσίας για την Ουκρανία και για αυτό λέμε συνεχώς ότι στεκόμαστε πλάι στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Πούτιν να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ως προς την τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου περί παγκόσμιας σύρραξης και την απειλή για πλήγματα κατά συμφερόντων χωρών που επιτρέπουν στην Ουκρανία τη χρήση δικών τους όπλων, ο κ. Στάρμερ έκανε λόγο για «ανεύθυνη ρητορική».

Ο Βρετανός ηγέτης είπε επίσης πως ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «σήμερα» αν ο Πούτιν εγκατέλειπε την επιθετικότητά του.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα κυριαρχίας της Ουκρανίας, είναι ζήτημα των δικαιωμάτων μας και των ελευθεριών μας», συνέχισε.

Κατέληξε λέγοντας ότι δεν περίμενε να δει ξανά εισβολή σε μια ευρωπαϊκή χώρα και δήλωσε υπερήφανος για τη βρετανική στήριξη στην Ουκρανία.

"Με τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο «Oreshnik» χτυπήσαμε την Ουκρανία"

Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν είπε ότι η Δύση κλιμακώνει τη σύγκρουση στην Ουκρανία επιτρέποντας στο Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ότι η σύγκρουση μετατρέπεται σε παγκόσμια.

JUST IN: 🇷🇺 🇺🇸 Russian President Putin says "America is pushing the world into global conflict." pic.twitter.com/OkuEUA0S27 — BRICS News (@BRICSinfo) November 21, 2024

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το πλήγμα κατά της Ουκρανίας έγινε με νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ενώ διαμήνυσε ότι η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις με δυτικά όπλα σε ρωσικό έδαφος δεν θα αλλάξουν την πορεία της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης.

