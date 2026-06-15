Με την επένδυση Κούσνερ φέρεται να συνδέεται ο Αλβανός επιχειρηματίας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Με την αμφιλεγόμενη επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας φέρεται να συνδέεται ο Αλβανός επιχειρηματίας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και καταζητείται από τις αλβανικές αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος.

Σημειώνεται ότι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Αλβανό επιχειρηματία του Real Estate ILIR SHTUFI σε κεντρικό ξενοδοχείο της συμπρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των Αλβανικών Αρχών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος. Ο SHTUFI είχε προλάβει να διαφύγει το πρωί της ίδιας ημέρας, την Παρασκευή, στην Ελλάδα μέσω Κρυσταλλοπηγής και ενώ η αστυνομία της Αλβανίας διεξήγαγε επιχείρηση για τη σύλληψη και άλλων εμπλεκόμενων στην ίδια υπόθεση.

Πρόκειται για έρευνα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς της Αλβανίας γνωστή ως SPAK για ξέπλυμα κεφαλαίων από τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο και δραστηριότητες real estate. Στην ίδια δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 20 άτομα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο Αρτούρ Σέχου, που φέρεται να σχετίζεται με την αμφιλεγόμενη επένδυση που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.

Ο Αρτούρ Σέχου λοιπόν συγκαταλέγεται και αυτός στη δικογραφία της Αλβανικής εισαγγελίας. Φέρεται να βρίσκεται στις ΗΠΑ και σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο της Αλβανίας συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Επικαλούμενος τίτλους ιδιοκτησίας που κατά μια εκδοχή ήταν πλαστοί εμφανίζεται να μεταβίβασε το Νοέμβριο του 2025 αντί 211 εκατ. ευρώ το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης (περίπου 1 εκατ. στρέμματα) στην οποία σχεδιάζεται η πολυσυζητημένη επένδυση.

Στο πλαίσιο της έρευνας των Αλβανικών αρχών έγιναν την Παρασκευή 50 έρευνες σε σπίτια, έχουν εκδοθεί 15 εντάλματα σύλληψης και 5 εντολές κατ' οίκον περιορισμού, ενώ δεσμεύτηκαν 336 τραπεζικού λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία 128 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με συναλλαγές γης.



Πηγή: skai.gr

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