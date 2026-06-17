Στάρμερ: Θα δώσω μάχη εάν αμφισβητηθεί η ηγεσία μου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα υπερασπιστεί την ηγεσία του σε περίπτωση εσωκομματικής αμφισβήτησης, προσθέτοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «κακή για τη χώρα».

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε την Τρίτη στο BBC ότι θα ήταν έτοιμος ακόμη και την επόμενη εβδομάδα να κινήσει τη διαδικασία εσωκομματικής αναμέτρησης στους Εργατικούς, με στόχο την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία.

«Αν υπάρξει αμφισβήτηση, σκοπεύω να δώσω μάχη για την ηγεσία μου», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια κίνηση, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν κακή για τη χώρα».



Πηγή: skai.gr

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