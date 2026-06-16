Κανένα στοιχείο δεν προδίκαζε την τραγωδία στη Δράμα... Το ζευγάρι των αστυνομικών ήταν σε διάσταση, ωστόσο εμφανίζονται να συνεργάζονται για την επόμενη μέρα του διαζυγίου και τη συνεργασία τους για τα παιδιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι των αστυνομικών στη Δράμα συμμετείχαν μαζί σε συνεδρίες με ψυχολόγο, προκειμένου ο σύζυγος και μετάπειτα γυναικοκτόνος, να διαχειριστεί τις εξελίξεις στη ζωή του.

Μάλιστα, η γυναίκα αστυνομικός, η οποία έμελλε να χάσει τη ζωή τους από το ίδιο το χέρι του πατέρα των παιδιών της, είχε εκφράσει στην υπηρεσία την εκτίμησή της για τον διαστάσει σύζυγό της και μάλιστα του εμπιστευόταν τα παιδιά δίχως δεύτερη σκέψη.

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Η γυναίκα είχε ζητήσει απόσπαση για το καλοκαίρι

Αυτό αποδεικνύεται από το αίτημα απόσπασης που είχε υποβάλει η αστυνομικός στον διοικητή της, προκειμένου να λάβει το επίδομα των 4.000 ευρώ για την εκτός έδρας υπηρεσίας. Όπως είχε ενημερώσει τον διοικητή της, για όσο διάστημα απουσίαζε εκτός έδρας, την επιμέλεια των παιδιών θα είχε ο πατέρας τους, ο οποίος και θα φρόντιζε για όλες τις ανάγκες τους.

Τίποτα, λοιπόν, δεν καταδείκνυε την τραγική κατάληξη. Ένα ζευγάρι που έζησε μαζί, έκανε παιδιά, αλλά έφτασε στο τέλος της κοινής του διαδρομής. Η γυναίκα αστυνομικός δεν μπορούσε να διανοηθεί όσα της επεφύλασσε η μοίρα.

Η αστυνομία, στο ίδιο μήκος κύματος, παραδέχεται ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κακοποιητική συμπεριφορά στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το άγριο αυτό έγκλημα φαίνεται να αποδίδεται σε κάτι «στιγμιαίο».

Μία στιγμή, λοιπόν, με δύο νέους ανθρώπους νεκρούς, τη γυναίκα-μάνα-αστυνομικό που έχασε τη ζωή της από το χέρι του μέχρι πρότινος συντρόφου της και του πατέρα-αστυνομικού, ο οποίος εκτέλεσε το άγριο έγκλημα και λίγα λεπτά μετά, έβαλε τέρμα και στην ίδια τη ζωή του, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του περίστροφο.

Πού αποδίδει το έγκλημα η αστυνομία

Και παρ'ότι η αστυνομία αποδίδει σε κάτι «στιγμιαίο» το έγκλημα στη Δράμα, δεν παύει να χαρακτηρίζεται από μία θηριώδη αγριότητα. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές. Πολλά από τα τραύματα εντοπίστηκαν στους πνεύμονες. Ένα, όμως, το οποίο ήταν και το μοιραίο, ήταν στην καρδιά. Η γυναίκα κατέληξε πολύ γρήγορα, αλλά και πολύ βίαια και άδικα.

Το σώμα της βρήκε ο ανήλικος γιος του ζευγαριού, ο οποίος, αν και σε κατάσταση σοκ, κάλεσε την αστυνομία να έρθει στο σπίτι.

Η οικογενειακή αυτή τραγωδία επισφραγίστηκε με την αυτοχειρία του πατέρα και τα παιδιά που έμειναν χωρίς οικογένεια και με τις εικόνες της δολοφονημένης μητέρας τους, από τον ίδιο τον πατέρα τους, να τους ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής τους.





Πηγή: skai.gr

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